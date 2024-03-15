Diyarbakır seçim anketi 2024! (%) Diyarbakır yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Diyarbakır seçim anketi 2024! Doğan Hatun mu Mehmet Halis Bilden mi önde? | Diyarbakır Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Diyarbakır belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Mehmet Halis Bilden ile DEM Parti adayı Doğan Hatun önde gözüküyor. Peki, Diyarbakır son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Diyarbakır’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Diyarbakır yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Diyarbakır yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, DEVA Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Diyarbakır ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Diyarbakır seçim anketi 2024 sonucu!
DİYARBAKIR SEÇİM ANKETİ 2024
Diyarbakır’da 1150 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 23 Şubat-5 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
DEM Parti (Doğan Hatun): %54
AK Parti-MHP (Mehmet Halis Bilden): %29
HÜDAPAR (Faruk Dinç): %5
YRP (Hikmet Kaplan): %2
Saadet Partisi (Muhammed Sabır Fırat): %1,5
CHP (Cafer Pekdemir): %1
İYİ Parti (Ahmet Çakır): %0,5
DEVA Partisi (Cenap Ekinci): %0,5
Zafer Partisi (Mahmut Tatar): %0,5
Diğer: %1
Kararsız: %5
MERSİN SEÇİM SONUÇLARI 2023
Diyarbakır 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
YSP: %60,09
AK Parti: %23,2
CHP: %8,2
İYİ Parti: %2,3
YRP: %1,6
MHP: %1,5
Memleket Partisi: %,0,4
DİYARBAKIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Diyarbakır 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
HDP: %62,93
AK Parti: %30,99
Saadet Partisi: %2,03
CHP: %1,83
Kaynak: Türkiye Gazetesi