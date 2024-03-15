Diyarbakır seçim anketi 2024! (%) Diyarbakır yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 21:25 - Güncelleme: 15 Mart 2024 21:26 - Güncelleme:

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Diyarbakır seçim anketi 2024! Doğan Hatun mu Mehmet Halis Bilden mi önde? | Diyarbakır Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Diyarbakır belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Mehmet Halis Bilden ile DEM Parti adayı Doğan Hatun önde gözüküyor. Peki, Diyarbakır son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Diyarbakır’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!