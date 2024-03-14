Şanlıurfa seçim anketi 2024! (%) Şanlıurfa yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Şanlıurfa seçim anketi 2024! Zeynel Abidin Beyazgül mü Mehmet Kasım Gülpınar mı önde? | Şanlıurfa Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Şanlıurfa belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile YRP adayı Mehmet Kasım Gülpınar önde gözüküyor. Peki, Şanlıurfa son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Şanlıurfa’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Şanlıurfa yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Şanlıurfa yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, DEVA Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Şanlıurfa ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Şanlıurfa seçim anketi 2024 sonucu!
ŞANLIURFA SEÇİM ANKETİ 2024
Şanlıurfa’da 2420 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 23 Şubat-6 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
AK Parti-MHP (Mehmet Öntürk): %32
YRP (Mehmet Kasım Gülpınar): %29
DEM Parti (Celalattin Erkmen): %24
CHP (Mustafa Koyuncu): %5
İYİ Parti (Sinan Çelik): %2
Saadet Partisi (Resul Bebe): %1
DEVA Partisi (Hasan Kaplan): %1
Zafer Partisi (Suphi Kaya): %1
Diğer: %1
Kararsız: %4
ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Şanlıurfa 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %43,01
YSP: %24,85
MHP: %9,44
CHP: %8,05
Bağımsız: %5,20
İYİ Parti: %4,57
YRP: %2,95
ŞANLIURFA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Şanlıurfa 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %60,81
Saadet Partisi: %36,35
DSP: %0,92
BTP: %0,74
Vatan Partisi: %0,39
Kaynak: Türkiye Gazetesi