Şanlıurfa seçim anketi 2024! (%) Şanlıurfa yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 19:28 - Güncelleme: 14 Mart 2024 19:28 - Güncelleme:

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Şanlıurfa seçim anketi 2024! Zeynel Abidin Beyazgül mü Mehmet Kasım Gülpınar mı önde? | Şanlıurfa Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Şanlıurfa belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Zeynel Abidin Beyazgül ile YRP adayı Mehmet Kasım Gülpınar önde gözüküyor. Peki, Şanlıurfa son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Şanlıurfa’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!