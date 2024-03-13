Hatay seçim anketi 2024! (%) Hatay yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mart 2024 17:06 - Güncelleme: 13 Mart 2024 17:07 - Güncelleme:

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Hatay seçim anketi 2024! Mehmet Öntürk mü Lütfü Savaş mı önde? | Hatay Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Hatay belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Mehmet Öntürk ile CHP adayı Lütfü Savaş önde gözüküyor. Peki, Hatay son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Hatay’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!