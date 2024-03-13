Hatay seçim anketi 2024! (%) Hatay yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Hatay seçim anketi 2024! Mehmet Öntürk mü Lütfü Savaş mı önde? | Hatay Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Hatay belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Mehmet Öntürk ile CHP adayı Lütfü Savaş önde gözüküyor. Peki, Hatay son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Hatay’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Hatay yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Hatay yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, DEVA Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Hatay ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Hatay seçim anketi 2024 sonucu!
HATAY SEÇİM ANKETİ 2024
Hatay’da 1070 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 23 Şubat-5 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
AK Parti-MHP (Mehmet Öntürk): %39
CHP (Lütfü Savaş): %34
TİP (Gökhan Zan): %12
İYİ Parti (Nusret Cömert): %3
DEM Parti (Perihan Pakize Sinemillioğlu): %2
YRP (Nuri Parlak): %2
Zafer Partisi (Ömer Çakır): %1
Saadet Partisi (Necmettin Çalışkan): %0,5
DEVA Partisi (Murat Çelik): %0,5
Diğer: %1
Kararsız: %5
HATAY SEÇİM SONUÇLARI 2023
Hatay 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %33,91
CHP: %28,39
MHP: %12,20
TİP: %8,56
İYİ Parti: %8,02
YSP: %3,25
HATAY YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Hatay 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
CHP: %55,16
AK Parti: %42,81
Saadet Partisi: %0,85
DSP: %0,71
Vatan Partisi: %0,21
Kaynak: Türkiye Gazetesi