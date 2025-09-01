Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
8. sezonuyla bugün başlayan Gelinim Mutfakta 1 Eylül Pazartesi sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Miyase, Tuğba, Hanife ve Zehra arasından 1 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

1 Eylül Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Miyase, Tuğba, Hanife ve Zehra gelinler arasında kazanan isim haftaya ve sezona avantajlı başlayacak. Gelinler kaynanalardan yüksek puan almak için verilen tarifi en iyi şekilde yapmak için mücadele ediyor.

1 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

1 Eylül Pazartesi günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıdı. Sezonun ilk bölümünde izleyiciler ekran başına toplanırken birinci olan gelinin kim olduğu merak ediliyor. 

Eski yarışmacılardan Miyase ve Tuğba'nın da dahil olduğu programda gelinler Darüzziyafe Köftesi tarifinde yarıştı.

1 Eylül Gelinim Mutfakta birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu. 

1 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde her gelinin altın bilezik aldığı Gelinim Mutfakta programında gelinler, verilen tarifi en iyi şekilde yaparak kaynanalardan yüksek puanlar almaya çalışıyor. Günün puan durumu haftalık puan tablosu açısından öne çıkıyor. 

Bölümün ardından 1 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 21 puan

Miyase: 18 puan

Zehra: 10 puan

Hanife: 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta içi her gün gündüz kuşağında yer alan program 14.00'te Kanal D'de başlıyor. Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta programı 8. sezonuyla ekranlardaki yerini aldı. 

