Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Güncelleme:
Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Mevlid Kandili tarihi ve günü Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. İslam dünyasında önemli yere sahip olan ve Hazreti Muhammed’in doğduğu gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk geliyor. 2025 yılında Eylül ayında idrak edilecek 'Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor' belli oldu.

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin dünyaya gelişinin kutlandığı gün olarak Müslümanlar tarafından önemli günlerden biri. Aynı zamanda rahmet, merhamet ve kurtuluş gecesi olarak da bilinir. Peki, Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, detaylar...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Mevlid Kandili, 2025 yılında 3 Eylül Çarşamba’yı 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece, yani Hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1447 tarihinde idrak edilecek. Bu gece, Peygamber efendimizin 12 Rebiülevvel 571’de dünyaya geldiği gece olarak kutlanıyor.

Hazreti Muhammed’in doğumunu anma vesilesiyle Müslümanlar, bu geceyi namaz, zikir, Kur’an tilaveti ve dualarla geçirerek manevi bir arınma yaşamaya hazırlanıyor. Mevlid Kandili, İslam dünyasında sevgi, hoşgörü ve kardeşlik gibi değerlerin vurgulandığı, toplumsal bağların güçlendirildiği bir zaman dilimi olarak öne çıkıyor.
 
MEVLİD KANDİLİNİN DİNİMİZDEKİ YERİ

Mevlid doğum zamanı demektir. Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen Muhammed aleyhisselamın doğduğu gece olan Mevlid Kandili, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir.  Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır.

