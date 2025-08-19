Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? Mevlid Kandili idrak edilecek

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? Mevlid Kandili idrak edilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? Mevlid Kandili idrak edilecek
Rebiülevvel, Mevlid Kandili, Hicri Takvim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İslam dünyasında manevi bir coşkuyla beklenen Rebiülevvel ayı, Peygamber efendimiz doğumu ve Mevlid Kandili ile büyük bir anlam taşıyor. 2025 yılında bu mübarek ayın başlangıç ve bitiş tarihleri merakla araştırılıyor.

Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel, Mevlid Kandili nedeniyle önemli bir yere sahip. Türkiye’de ve dünyada milyonlarca Müslüman, Mevlid Kandili’ni idrak etmek için hazırlık yapıyor. Rebiülevvel ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile Mevlid Kandili’nin hangi güne denk geldiği netleşti.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rebiülevvel ayı, 2025 yılında Miladi takvime göre 24 Ağustos Pazar günü başlayacak. 

Hicri takvime göre 1 Rebiülevvel 1447, Safer ayının bitişiyle, 24 Ağustos 2025 Pazar günü başlıyor. 

İslam tarihindeki önemli olaylarla dolu bu ay, Hazreti Muhammed’in doğumunun yanı sıra Hicret’in tamamlandığı ve Kuba Mescidi’nin inşa edildiği dönem olarak da biliniyor.

Rebiülevvel, sözlükte “bahar, bolluk ve bereket” anlamına gelmekte. Geçmişte bu aylarda otlaklarda konaklamasından dolayı bu ismi aldığı ifade ediliyor. 

Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? Mevlid Kandili idrak edilecek - 1. Resim

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Rebiülevvel ayı, 2025 yılında 30 gün sürecek ve 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sona erecek. Hemen ardından, 23 Eylül Salı günü Hicri takvime göre Rebiülahir ayı başlayacak. 

2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, 2025 yılında 3 Eylül Çarşamba’yı 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece, yani Hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1447 tarihinde idrak edilecek. Bu gece, Peygamber efendimizin 12 Rebiülevvel 571’de dünyaya geldiği gece olarak kutlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anaokulları ne zaman açılır? 2025-2026 MEB anaokullarının açılacağı tarih araştırılıyorYunanistan Lozan'ı yine çiğnedi! Türklere yönelik sistematik asimilasyon politikası devrede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anaokulları ne zaman açılır? 2025-2026 MEB anaokullarının açılacağı tarih araştırılıyor - HaberlerAnaokulları ne zaman açılır? 2025-2026 MEB anaokullarının açılacağı tarih araştırılıyorSağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? - HaberlerSağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?Selahattin Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor? - HaberlerSelahattin Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor?BİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek? - HaberlerBİM'e okul eşyaları ne zaman gelecek?TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Tarih belli, işte gün ve saati... - HaberlerTCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Tarih belli, işte gün ve saati...Halef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde - HaberlerHalef dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve konusu ile gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...