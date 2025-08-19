Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak ve bitecek? Mevlid Kandili idrak edilecek

Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel, Mevlid Kandili nedeniyle önemli bir yere sahip. Türkiye’de ve dünyada milyonlarca Müslüman, Mevlid Kandili’ni idrak etmek için hazırlık yapıyor. Rebiülevvel ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile Mevlid Kandili’nin hangi güne denk geldiği netleşti.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rebiülevvel ayı, 2025 yılında Miladi takvime göre 24 Ağustos Pazar günü başlayacak.

Hicri takvime göre 1 Rebiülevvel 1447, Safer ayının bitişiyle, 24 Ağustos 2025 Pazar günü başlıyor.

İslam tarihindeki önemli olaylarla dolu bu ay, Hazreti Muhammed’in doğumunun yanı sıra Hicret’in tamamlandığı ve Kuba Mescidi’nin inşa edildiği dönem olarak da biliniyor.

Rebiülevvel, sözlükte “bahar, bolluk ve bereket” anlamına gelmekte. Geçmişte bu aylarda otlaklarda konaklamasından dolayı bu ismi aldığı ifade ediliyor.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Rebiülevvel ayı, 2025 yılında 30 gün sürecek ve 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sona erecek. Hemen ardından, 23 Eylül Salı günü Hicri takvime göre Rebiülahir ayı başlayacak.

2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili, 2025 yılında 3 Eylül Çarşamba’yı 4 Eylül Perşembe’ye bağlayan gece, yani Hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1447 tarihinde idrak edilecek. Bu gece, Peygamber efendimizin 12 Rebiülevvel 571’de dünyaya geldiği gece olarak kutlanıyor.