Safer ayı ne zaman bitiyor? 2025 Safer ayı bitiş tarihi belli oldu

Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı ne zaman bitiyor merak edildi. Müslüman alemi tarafından önemli olan bu ayda yapılacak ibadetler ve önemli günler araştırılıyor.

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvimin ikinci ayı olan ve Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı 26 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bu sene 29 gün süren Safer ayı 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü noktalanacak.

Hicri 1447 yılı içerisindeyken 29 Safer 1447 miladi takvimde 23 Ağustos 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

SAFER AYININ ÖNEMİ

Safer ayı, Hicri takvimin ikinci ayıdır. Bu ay halk arasında "uğursuzluk" olarak yayılsa da böyle bir durumun dini dayanağı yoktur.

Safer ayı ile diğer ay ve günlerin uğursuz olduğu doğru değildir. Dinimizde uğursuz gün ve ay yoktur. Mektubat-ı Rabbanide aktarılana göre,

Günlerin uğursuzluğu, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselâmın gelmesi ile bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı.

Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Günler, Allah’ın günleridir, kullar da, Allah’ın kullarıdır.) [1/256]

Her ay olduğu gibi Safer ayı da müminler için ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir zaman dilimidir.