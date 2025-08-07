Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Safer ayı ne zaman bitiyor? 2025 Safer ayı bitiş tarihi belli oldu

Safer ayı ne zaman bitiyor? 2025 Safer ayı bitiş tarihi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Safer ayı ne zaman bitiyor? 2025 Safer ayı bitiş tarihi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hicri takvimin ikinci ayı olan safer ayı 2025 yılında 26 Temmuz'da başladı. 29 gün sürecek Safer ayı ne zaman bitiyor sorusu araştırılıyor.

Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer ayı ne zaman bitiyor merak edildi. Müslüman alemi tarafından önemli olan bu ayda yapılacak ibadetler ve önemli günler araştırılıyor. 

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Hicri takvimin ikinci ayı olan ve Muharrem ayından sonra gelen Safer ayı 26 Temmuz Cumartesi günü başladı. Bu sene 29 gün süren Safer ayı 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü noktalanacak.

Hicri 1447 yılı içerisindeyken 29 Safer 1447 miladi takvimde 23 Ağustos 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

Safer ayı ne zaman bitiyor? 2025 Safer ayı bitiş tarihi belli oldu - 1. Resim

SAFER AYININ ÖNEMİ 

Safer ayı, Hicri takvimin ikinci ayıdır. Bu ay halk arasında "uğursuzluk" olarak yayılsa da böyle bir durumun dini dayanağı yoktur.

Safer ayı ile diğer ay ve günlerin uğursuz olduğu doğru değildir. Dinimizde uğursuz gün ve ay yoktur.  Mektubat-ı Rabbanide aktarılana göre,

Günlerin uğursuzluğu, âlemlere rahmet olan Muhammed aleyhisselâmın gelmesi ile bitmiştir. Uğursuz günler, eski ümmetlerde vardı.

Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Günler, Allah’ın günleridir, kullar da, Allah’ın kullarıdır.) [1/256]

Her ay olduğu gibi Safer ayı da müminler için ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir zaman dilimidir. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe apar topar göndermişti! Şampiyonlar Ligi'nde adeta şov yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor! - HaberlerYKS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? Üniversite tercih süreci devam ediyor!Denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçeler - HaberlerDenize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu il ve ilçelerBeşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerBeşiktaş St. Patrick's maçında kimler, eksik oynamıyor? Maç kadrosu ve muhtemel 11'ler belli olduÜmit Aktan neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybetti - HaberlerÜmit Aktan neden öldü, hastalığı neydi? Ünlü spor spikeri hayatını kaybettiBartın su kesintisi ne zaman bitecek? Bartın su kesintisi sorgulama! - HaberlerBartın su kesintisi ne zaman bitecek? Bartın su kesintisi sorgulama!Bu akşam hangi diziler var, Çift Kişilik Oda yayınlanacak mı? 7 Ağustos TV yayın akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler var, Çift Kişilik Oda yayınlanacak mı? 7 Ağustos TV yayın akışı
Sonraki Haber Yükleniyor...