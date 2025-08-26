Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yılın son kandili ne zaman?

Yılın son kandili ne zaman?

Yılın son kandili ne zaman?
2025 yılında yılın son kandili olan Mevlid Kandili, 3 Eylül Çarşamba gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumunu anmak için kutlanan bu mübarek gece, islam alemi için manevi bir değer taşımaktadır. Peki, Yılın son kandili ne zaman? İşte tüm ayrıntılar...

Yılın son kandili ne zaman? sorusunun cevabı araştırılıyor.  Dinimizde Mevlid kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi olmak üzere beş tane kandil vardır. 

Yılı son kandili olan Mevlid Kandili dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir. Kadir gecesinden sonra, en kıymetlisidir ve bu gecede Peygamber efendimiz doğduğu için sevinenler affolur.

YILIN SON KANDİLİ NE ZAMAN?

Yılın son kandili Mevlid'tir. Mevlid gecesi, Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Yani, Mevlid Kandili 3 Eylül Çarşamba günü kutlanacaktır.

Mevlid, doğum zamanı demektir. Bu özel gün Peygamber efendimizin doğum günüdür. Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Müslim, Ebu Davud, İ. Ahmed, Hak Sözün Vesikaları)

MEVLİD KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Bu özel gecede oruç tutulmalı, Kur’an-ı Kerim okunmalı, zikir çekilmeli, tövbe edilmeli ve nafile namazlar kılınarak tefekkürde bulunulmalıdır.

Mevlidi, erkek kadın karışık olmadan, çalgı ve başka haram karıştırmadan, Allah rızası için okumak, salevat-ı şerife getirmek, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehabdır. (Nimet-ül-kübra, Hadika, M. Nasihat)

