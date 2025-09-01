Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri!

Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri!

Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri!
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanı başlarken takımların kasasına girecek ödüller merak ediliyor. Takımların her galibiyette aldıkları ücret netleşirken şampiyonluk primi, galibiyet ücretleri ve katılım bedelleri açıklandı.

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu, sadece sahadaki rekabetle değil aynı zamanda kulüplerin elde edeceği maddi kazançlarla da gündemde. Yayın gelirlerinden katılım bedellerine, şampiyonluk primlerinden galibiyet ödüllerine kadar takımları bekleyen finansal ödüller, ligin heyecanını bir kat daha artırıyor. İşte, 2025-2026 Süper Lig para ödülleri!

2025-2026 SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ!

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu için takımların her galibiyette kasasına koyacağı miktar 9,66 milyon lira olarak belirlendi. Güncel kurla yaklaşık 200 bin avroya denk geliyor. Beraberliklerde ise bu miktar iki takım arasında bölüşülerek her bir kulüp 4,83 milyon lira kazanıyor.

Yayın gelirinin yüzde 37’si, lige katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılıyor.

Ligdeki 18 kulüp, bu kalemden 132,2'şer milyon lirayı (2,7 milyon avro) kasasına koyacak.

Havuzdaki gelirin yüzde 11'i, geçmiş yıllarda şampiyonluk elde eden kulüplere ödül olarak veriliyor.

Bu çerçevede geride kalan 69 sezonda şampiyon apoleti takan her takım, şampiyonluk başına 10,25 milyon liranın (213 milyon avro) sahibi olacak.

Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri! - 1. Resim

SÜPER LİG ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu şampiyonu, sadece sportif başarıyla değil, aynı zamanda kasasına koyacağı devasa gelirle de ödüllendirilecek. Şampiyon takım, yayın gelirlerinden 227,8 milyon liralık (yaklaşık 4,7 milyon avro) şampiyonluk primine hak kazanacak.

Buna ek olarak geçmiş şampiyonluklar, galibiyetler ve katılım bedelleriyle birlikte şampiyon kulübün toplam geliri 400 milyon lirayı aşabilir.

Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri! - 2. Resim

Bu sezon, 182 milyon dolarlık yayın gelirinin yarısı güncel döviz kuruyla, diğer yarısı ise geçen yılki ihale kuru (31,3 lira) ve %29,27’lik enflasyon oranı dikkate alınarak dağıtılıyor. 

Süper Lig şampiyonunun elde edeceği gelir, sadece lig primleriyle sınırlı kalmıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılım, bu rakamı katlayacak. 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne katılan Galatasaray, yalnızca katılım bedeli olarak 18,62 milyon avro (yaklaşık 900 milyon TL) kazanmıştı.

