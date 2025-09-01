Milli maçlar ne zaman, Milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İlk maç Gürcistan ile olacak!

Süper Lig’de 31 Ağustos’ta oynanan 4. hafta karşılaşmalarıyla birlikte milli araya girildi. Bu süreçte kulüpler lige ara verirken, milli formayla sahaya çıkacak futbolcular Dünya Kupası Elemeleri için mücadele edecek. Peki, Milli maçlar ne zaman, Milli ara ne zaman başlıyor?

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Eylül ayında iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Ay-Yıldızlı ekip ilk olarak 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tiflis’te oynanacak milli maç saat 20.00’de başlayacak. Milli maç TV8 ile Exxen ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Milliler, ikinci sınavını ise 7 Eylül Pazar günü İspanya karşısında verecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig’de milli maçlar sebebiyle kısa bir ara veriliyor. Ligin 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından kulüp karşılaşmaları durdu ve milli araya geçildi. Bu süreçte gözler A Milli Takım’ın Gürcistan ve İspanya maçlarına çevrilmiş durumda.

Süper Lig’de milli ara 1 Eylül itibarıyla başladı ve 14 Eylül’de oynanacak karşılaşmalarla birlikte sona erecek.