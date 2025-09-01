Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri, Milli Ara, Süper Lig, Gürcistan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de heyecan, A Milli Takım’ın Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle kısa süreliğine ara veriyor. Ligin 4. haftasının tamamlanmasının ardından kulüp maçlarına geçici bir mola gelirken, gözler Ay-Yıldızlı ekibimizin oynayacağı kritik karşılaşmalara çevrildi. Futbolseverler Milli maçlar ne zaman, Milli ara ne zaman başlıyor merak ediyor.

Süper Lig’de 31 Ağustos’ta oynanan 4. hafta karşılaşmalarıyla birlikte milli araya girildi. Bu süreçte kulüpler lige ara verirken, milli formayla sahaya çıkacak futbolcular Dünya Kupası Elemeleri için mücadele edecek. Peki, Milli maçlar ne zaman, Milli ara ne zaman başlıyor? 

Milli maçlar ne zaman, Milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İlk maç Gürcistan ile olacak! - 1. Resim

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Eylül ayında iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Ay-Yıldızlı ekip ilk olarak 4 Eylül Perşembe günü Gürcistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tiflis’te oynanacak milli maç saat 20.00’de başlayacak. Milli maç TV8 ile Exxen ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Milliler, ikinci sınavını ise 7 Eylül Pazar günü İspanya karşısında verecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak.

Milli maçlar ne zaman, Milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İlk maç Gürcistan ile olacak! - 2. Resim

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Trendyol Süper Lig’de milli maçlar sebebiyle kısa bir ara veriliyor. Ligin 4. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından kulüp karşılaşmaları durdu ve milli araya geçildi. Bu süreçte gözler A Milli Takım’ın Gürcistan ve İspanya maçlarına çevrilmiş durumda.

Süper Lig’de milli ara 1 Eylül itibarıyla başladı ve 14 Eylül’de oynanacak karşılaşmalarla birlikte sona erecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

