Türkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu heyecanı! İşte maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 ligden 155 takımın katılacağı 1'inci Eleme Turu heyecanı, 2 Eylül Salı günü oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.
Türkiye Kupası'nda ilk eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, 2 Eylül Salı günü maç programı şöyle:
13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)
15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)
15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)
15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)
16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)
20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)
