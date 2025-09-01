Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu heyecanı! İşte maç programı...

Türkiye Kupası'nda 1'inci Eleme Turu heyecanı! İşte maç programı...

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Türkiye Kupası&#039;nda 1&#039;inci Eleme Turu heyecanı! İşte maç programı...
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 ligden 155 takımın katılacağı 1'inci Eleme Turu heyecanı, 2 Eylül Salı günü oynanacak 8 müsabakayla başlayacak.

Türkiye Kupası'nda ilk eleme turu, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıklamasına göre, 2 Eylül Salı günü maç programı şöyle:

13.30 12 Bingölspor-Mardin 1969 (Stat belli değil)

15.00 Bursa Yıldırım SK-Altay (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK (Faruk Çelik)

15.00 Polatlı 1926-Astor Enerji Çankaya SK (Stat belli değil)

15.00 Yalova FK 77-Bursa Nilüfer Futbol (Stat belli değil)

16.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

19.00 Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK (Yeni Buca)

20.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor (Mersin)

