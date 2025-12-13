İstanbul Esenyurt’ta bir kadın kuaföründe 3 bin liralık işlem yaptıran ve ardından arabadan kart alma bahanesiyle dışarı çıkan kadın, ödemeyi yapmadan kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında bir kadın, Esenyurt’ta bulunan kadın kuaförüne gelerek saçına işlem yaptırdı. Yaklaşık 3 bin liralık işlem yaptıran kadın daha sonra ödeme için kasaya gittiği esnada kredi kartını arabada unuttuğunu söyleyip dışarı çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Bir süre dışarda dolaşan ve etrafı gözetleyen kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ücreti ödemeden oradan ayrıldı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

