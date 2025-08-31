Samet Jankovic kimdir, nereli?

ShiftDeleteNet'de içerik üreticisi olarak tanınan Samet Jankovic, son günlerde Hakkı Alkan ile yaşadığı tartışma sonrası merak edildi. Jankovic'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

SAMET JANKOVİC KİMDİR?

Samet Jankovic, 1998 yılında doğdu. Teknolojiye olan ilgisiyle genç yaşta medya sektörüne adım atan bir içerik üreticisi ve editördür.

2016-2021 yılları arasında Kuryenet’te IT yöneticisi olarak çalıştıktan sonra Nisan 2021’de ShiftDeleteNet ekibine katıldı. Burada teknoloji editörü, video içerik üreticisi ve sosyal medya yöneticisi olarak görev yaptı.

ShiftDeleteNet YouTube kanalında akıllı telefon incelemeleri ve teknoloji haberleriyle tanınan Jankovic, aynı zamanda kendi YouTube kanalı Teknolabs’ta (Ocak 2019’dan beri) teknolojik ürün incelemeleri yaparak geniş bir kitleye hitap ediyor.

Ayrıca Sihirli Elma ve MediaMarkt Turkey gibi platformlarda editörlük yaparak teknoloji dünyasındaki tecrübesini artırdı.

SAMET JANKOVİC NERELİ?

Samet Jankovic, İstanbul’da doğdu ancak baba tarafından Yugoslavya göçmeni olduğu biliniyor.