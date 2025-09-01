Wlfi Coin ne zaman listelenecek? sorusunun cevabını kripto para yatırımcıları merakla takip ediyor. Listelenmesi durumunda yatırımcılar WLFI/USDT ve WLFI/USDC paritelerinde alım-satım yapabiliyor.

WLFİ COİN NE ZAMAN LİSTELENECEK?

1 Eylül 2025 itibarıyla Wlfi Coin, Binance ve Binance TR'de listelendi. Binance duyurusunun ardından Güney Koreli borsa Upbit de WLFI'yi listeleyeceğini duyurdu.

Bundan sonra WLFI/TRT, WLFI/USDC paritelerinde alım-satım yapılıyor. Listeleme öncesi yatırmalar açıldı, çekimler ise 2 Eylül'de başlayacağı bilgisi verildi.

WLFİ COİN NEDİR?

Kripto para piyasasın büyük ses getiren WLF, yüksek risk-yüksek getiri potansiyeli sebebiyle Binance tarafından "Seed Tag" etiketi ile işaretlendi.

Listeleme ile beraber kısıtlamalar gevşetildi ve yatırımcılar için gerçek işlem imkânları de açıklığa kavuştu. Ardından Güney Kore’nin önde gelen borsalarından Upbit de WLFI’yi listeledi. Böylelikle tokenin küresel erişimi daha da yayıldı.