Gönül Dağı dizisine katılan yeni oyuncular kimler? Diziye dahil olan isimler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonunda Ramazan karakterinin vedası yaşanırken kadroya katılan isimler dikkat çekti. 6. sezonuyla 6 Eylül Cumartesi akşamı başlayacak olan 'Gönül Dağı dizisine katılan yeni oyuncuları kimler' belli oldu.

6. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanan Gönül Dağı yeni hikayeler ve sürpriz oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hayranların sabırsızlıkla beklediği Gönül Dağı dizisine katılan yeni oyuncular araştırılıyor. 

GÖNÜL DAĞI DİZİSİNE KATILAN YENİ OYUNCULAR KİMLER?

Gönül Dağı 6. sezon oyuncu kadrosuna birçok yeni isim katılıyor. En dikkat çeken isimlerden biri Bülent Şakrak oldu. Taylan karakteriyle diziye katılan Şakrak, Süleyman Kaya'nın büyük oğlu olarak hikayeye dahil olacak. Süleyman Kaya'nın diğer çocukları Çetin ve Leyla karakterlerini ise Sercan Badur ve Gökçe Akyıldız canlandıracak. Öte yandan Taner'in teyzesinin oğlu Kadir rolünü ise Emrah Kaman üstlenecek. 

Dizinin ilk sezonlarında yer alan ve geçtiğimiz sezon ayrılan Feyza Işık ise Döndü karakteriyle hikayeye yeniden dahil oluyor. 

Gönül Dağı dizisine katılan yeni oyuncular kimler? Diziye dahil olan isimler belli oldu - 1. Resim

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ 6. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin 6. sezonu 6 Eylül Cumartesi 20.00'de başlıyor. Tanıtım fragmanının yayınlanmasıyla bölüm tarihi de belli oldu. Tanıtım da dizinin karakterleri Süleyman Kaya'nın oğullarıyla karşı karşıya geliyor. 

Gönül Dağı dizisine katılan yeni oyuncular kimler? Diziye dahil olan isimler belli oldu - 2. Resim

SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Amcaoğulları TVR Havacılık'ta büyük bir dönüm noktasına yaklaşırken şirketin yurt dışı operasyonu için Ramazan önemli bir teklif alır. Ramazan'ın vereceği karar ailesi ve dostları için önemliyken Taner ise Selma'nın sağlık sorunlarıyla duygusal bir sürece girer. 

Süleyman'ın çocuklarının rahatsızlıkları ise arttı ve yeni sezonda hikayeye dahil olan Taylan, Çetin ve Leyla'nın amcaoğullarıyla çekişmeleri ekrana gelecek.

