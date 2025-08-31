Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gönül Dağı ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli mi? 6. sezon fragmanı yayınlandı

Gönül Dağı ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli mi? 6. sezon fragmanı yayınlandı

- Güncelleme:
Ekranların en sevilen dizilerinden Gönül Dağı 5. sezonun finalinin ardından yeniden izleyicileri ile kavuşacak. Dizinin hayranları yeni bölüm tarihini merak ediyor, Gönül Dağı 6 sezon ilk bölüm ile ilgili fragman yayınlandı. Peki Gönül Dağı yeni bölümü ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Gönül Dağı dizisi izleyicilerini sevindiren bir haber geldi. Dizinin 6. sezon ilk bölümüne ait fragmanı yayımlandı. Hayranları ise heyecanla yeni bölüm tarihini merak ediyor.  14 Haziran 2025’te yayınlanan 182. bölümle sezon finali yapan dizi, tatilin hemen ardından set ekibinin yeniden bir araya gelmesiyle çekimlere başladı. İlk bölüm yayın tarihi de belli oldu, peki Gönül Dağı ne zaman başlıyor? İşte detaylar... 

Gönül Dağı ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli mi? 6. sezon fragmanı yayınlandı - 1. Resim

GÖNÜL DAĞI 6. SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı, 6. sezon yeni bölüm 6 Eylül 2025 Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. 

Gönül Dağı ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli mi? 6. sezon fragmanı yayınlandı - 2. Resim

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİM?

TANER. Berk Atan.

RAMAZAN. Cihat Süvarioğlu.

VEYSEL. Semih Ertürk.

CİRİTÇİ ABDULLAH. Yavuz Sepetçi.

AĞITÇI HÜSEYİN. Erdal Cindoruk.

SELAMİ Eser Eyüboğlu.

SEFER. Ferdi Sancar.

CEMİLE. Nazlı Pınar Kaya.

