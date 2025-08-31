Gönül Dağı ne zaman başlıyor, yeni bölüm tarihi belli mi? 6. sezon fragmanı yayınlandı

Gönül Dağı dizisi izleyicilerini sevindiren bir haber geldi. Dizinin 6. sezon ilk bölümüne ait fragmanı yayımlandı. Hayranları ise heyecanla yeni bölüm tarihini merak ediyor. 14 Haziran 2025’te yayınlanan 182. bölümle sezon finali yapan dizi, tatilin hemen ardından set ekibinin yeniden bir araya gelmesiyle çekimlere başladı. İlk bölüm yayın tarihi de belli oldu, peki Gönül Dağı ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

GÖNÜL DAĞI 6. SEZON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı, 6. sezon yeni bölüm 6 Eylül 2025 Pazar günü TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİM?

TANER. Berk Atan.

RAMAZAN. Cihat Süvarioğlu.

VEYSEL. Semih Ertürk.

CİRİTÇİ ABDULLAH. Yavuz Sepetçi.

AĞITÇI HÜSEYİN. Erdal Cindoruk.

SELAMİ Eser Eyüboğlu.

SEFER. Ferdi Sancar.

CEMİLE. Nazlı Pınar Kaya.