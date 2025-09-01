Gözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim?

O3 Medya’nın imzasını taşıyan ve yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Gözleri Karadeniz, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor. 2 Eylül 2025’te ATV ekranlarında başlayacak olan dizi, duygusal hikayesi, intikam ve aile sırlarını harmanlayan anlatımıyla dikkat çekiyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ KONUSU NE?

Gözleri Karadeniz dizisi, Karadeniz'in hırçın dalgaları ve eşsiz doğasından İstanbul'un karanlık dünyasına uzanan derin bir hikayeyi konu alıyor. Dizinin merkezinde, Karadeniz'de büyüyen Halit Özgür Sarı'nın oynadığı Azil karakteri yer alıyor.

Annesinin ölümünün ardından sarsılan Azil, Maçari'lerin kayıp varisi olduğunu keşfeder. Bu gerçek karşısında hem ailesiyle hesaplaşmaya hem de imkansız bir aşka sürüklenir. Özge Yağız'ın canlandırdığı Güneş ile Azil'in kesişen yolları ikisinin de hayatını değiştirecek bir hikayeye dönüşür.

Dizinin senaryosu, Ali Can Yaraş, Ayberk Çınar ve Ayşin Akbulut tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak oturuyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Gözleri Karadeniz’in başrollerinde Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız (Güneş) yer alıyor. Kadroda ayrıca Mehmet Özgür (Osman Maçari), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Ebru Aykaç (Havva), Eren Ören (Dursun), Osman Albayrak (Kınalı), Onur Özaydın (Haki), Gizem Arıkan (Ayla), Berk Ali Çatal (Sancar), Türkü Su Demirel (Fatoş), Özgür Çınar Deveci (Yunus) ve Ayten Uncuoğlu (Asiye) gibi isimler yer alıyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

İlk bölümde Azil Kaptan, Rize’ye dönerken gemisinde yasa dışı bir duruma müdahale etmesi nedeniyle düşmanlar edinir. Aynı zamanda, İstanbul’da Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari’nin hapisten çıkışı, ailenin yıllardır saklanan sırlarını ortaya çıkarır. İş için Rize'de bulunan Güneş, tesadüfen Azil ile tanışır. Kısa bir zaman diliminde birbirlerine geçmişlerinden bahseden Azil ve Güneş, gelecekte onları bekleyen hikayeden habersizdir.