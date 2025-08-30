Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman? Son gün açıklandı!

UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman? Son gün açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman? Son gün açıklandı!
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa kupalarında mücadele edecek kulüpler için geri sayım başladı. 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde sahne alacak takımlar, UEFA’ya resmi kadro listelerini belirlenen tarihlerde iletmek zorunda. UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman son gün belli oldu!

UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman yapılacak netlik kazandı. UEFA’nın açıkladığı takvime göre, kulüpler ön eleme turlarında kadrolarını en geç maçtan bir gün önce federasyona bildirmek zorunda.

UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman? Son gün açıklandı! - 1. Resim

UEFA LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Avrupa kupalarında mücadele edecek kulüpler için kadro teslim tarihleri belli oldu. 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde sahne alacak takımlar, resmi kadro listelerini UEFA’ya belirlenen gün ve saatlerde bildirmek zorunda.

Ön eleme turlarında liste teslimi, ilk maçtan en geç bir gün öncesine kadar yapılabiliyor. Grup aşaması için kesin tarih UEFA tarafından açıklandı.

UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman? Son gün açıklandı! - 2. Resim

AVRUPA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

UEFA’nın takvimine göre, Şampiyonlar Ligi’nde A ve B listelerinin son teslim tarihi 3 Eylül’ü 4 Eylül’e bağlayan gece saat 01.00 olarak belirlendi.

A listesinde en fazla 25 futbolcu yer alırken, en az iki kalecinin bulunması zorunlu. B listesi ise altyapıdan çıkan genç oyuncular için sınırsız kontenjan sunuyor. Ayrıca kulüpler, ön eleme ve play-off aşamalarında her turun ilk maçından bir gün öncesine kadar kadrolarında en fazla iki değişiklik yapma hakkına sahip olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştüDünyanın 'terminatör' gibi dediler! ABD basınından "Türk gücü"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elysium: Yeni Cennet oyuncuları kim, ne zaman çekildi? - HaberlerElysium: Yeni Cennet oyuncuları kim, ne zaman çekildi?Muhtemel 11 belli oldu! Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? - HaberlerMuhtemel 11 belli oldu! Alaves - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?Şifresiz yayınlanacak! Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? - HaberlerŞifresiz yayınlanacak! Manisa FK - Iğdır FK maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?Avrupa Ligi fikstürü ne zaman belli olacak? Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! - HaberlerAvrupa Ligi fikstürü ne zaman belli olacak? Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı!Galatasaray - Rizespor muhtemel 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik, kimler oynayacak? - HaberlerGalatasaray - Rizespor muhtemel 11 belli oldu! Maç kadrosunda kimler eksik, kimler oynayacak?Manchester United - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu! - HaberlerManchester United - Burnley maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...