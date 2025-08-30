UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman? Son gün açıklandı!

UEFA listesi ne zaman verilecek, Avrupa kadro bildirimi ne zaman yapılacak netlik kazandı. UEFA’nın açıkladığı takvime göre, kulüpler ön eleme turlarında kadrolarını en geç maçtan bir gün önce federasyona bildirmek zorunda.

UEFA LİSTESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Avrupa kupalarında mücadele edecek kulüpler için kadro teslim tarihleri belli oldu. 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde sahne alacak takımlar, resmi kadro listelerini UEFA’ya belirlenen gün ve saatlerde bildirmek zorunda.

Ön eleme turlarında liste teslimi, ilk maçtan en geç bir gün öncesine kadar yapılabiliyor. Grup aşaması için kesin tarih UEFA tarafından açıklandı.

AVRUPA KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN?

UEFA’nın takvimine göre, Şampiyonlar Ligi’nde A ve B listelerinin son teslim tarihi 3 Eylül’ü 4 Eylül’e bağlayan gece saat 01.00 olarak belirlendi.

A listesinde en fazla 25 futbolcu yer alırken, en az iki kalecinin bulunması zorunlu. B listesi ise altyapıdan çıkan genç oyuncular için sınırsız kontenjan sunuyor. Ayrıca kulüpler, ön eleme ve play-off aşamalarında her turun ilk maçından bir gün öncesine kadar kadrolarında en fazla iki değişiklik yapma hakkına sahip olacak.