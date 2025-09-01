Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak?
Trendyol Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken, milli maç arası nedeniyle lige kısa bir süreliğine ara veriliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımı, Eylül ayında kritik karşılaşmalara çıkacak. Milli ara sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak merak ediliyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak belli oldu!
Türkiye, Dünya Kupası yolunda önce 4 Eylül’de Gürcistan, ardından 7 Eylül’de İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleler nedeniyle Süper Lig’e verilen milli ara 1 Eylül’de resmen başlıyor. Ligde heyecan 14 Eylül Pazar günü 5. hafta karşılaşmalarıyla birlikte yeniden başlayacak.
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?
Milli aradan sonra Süper Lig’in 5. haftasında üç büyük takım sahneye çıkacak. 14 Eylül’de Beşiktaş, Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Aynı gün Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sahneye çıkarken, Galatasaray ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?
14 Eylül Pazar: Fenerbahçe - Trabzonspor
21 Eylül: Kasımpaşa - Fenerbahçe
28 Eylül: Fenerbahçe - Antalyaspor
5 Ekim: Samsunspor - Fenerbahçe
19 Ekim: Fenerbahçe - Karagümrük
26 Ekim: Gaziantep FK - Fenerbahçe
2 Kasım: Beşiktaş - Fenerbahçe
GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?
14 Eylül Pazar: Eyüpspor - Galatasaray
21 Eylül: Galatasaray - Konyaspor
28 Eylül: Alanyaspor - Galatasaray
5 Ekim: Galatasaray - Beşiktaş
19 Ekim: Başakşehir - Galatasaray
26 Ekim: Galatasaray - Göztepe
2 Kasım: Galatasaray - Trabzonspor
BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?
14 Eylül Pazar: Beşiktaş - Başakşehir
21 Eylül: Göztepe - Beşiktaş
28 Eylül: Beşiktaş - Kocaelispor
5 Ekim: Galatasaray - Beşiktaş
19 Ekim: Beşiktaş - Gençlerbirliği
26 Ekim: Kasımpaşa - Beşiktaş
2 Kasım: Beşiktaş - Fenerbahçe