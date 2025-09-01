Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ederken, milli maç arası nedeniyle lige kısa bir süreliğine ara veriliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımı, Eylül ayında kritik karşılaşmalara çıkacak. Milli ara sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak merak ediliyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak belli oldu!

Türkiye, Dünya Kupası yolunda önce 4 Eylül’de Gürcistan, ardından 7 Eylül’de İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleler nedeniyle Süper Lig’e verilen milli ara 1 Eylül’de resmen başlıyor. Ligde heyecan 14 Eylül Pazar günü 5. hafta karşılaşmalarıyla birlikte yeniden başlayacak. 

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Milli aradan sonra Süper Lig’in 5. haftasında üç büyük takım sahneye çıkacak. 14 Eylül’de Beşiktaş, Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Aynı gün Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sahneye çıkarken, Galatasaray ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak? - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

14 Eylül Pazar: Fenerbahçe - Trabzonspor

21 Eylül: Kasımpaşa - Fenerbahçe

28 Eylül: Fenerbahçe - Antalyaspor

5 Ekim: Samsunspor - Fenerbahçe

19 Ekim: Fenerbahçe - Karagümrük

26 Ekim: Gaziantep FK - Fenerbahçe

2 Kasım: Beşiktaş - Fenerbahçe

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak? - 3. Resim

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

14 Eylül Pazar: Eyüpspor - Galatasaray

21 Eylül: Galatasaray - Konyaspor

28 Eylül: Alanyaspor - Galatasaray

5 Ekim: Galatasaray - Beşiktaş

19 Ekim: Başakşehir - Galatasaray

26 Ekim: Galatasaray - Göztepe

2 Kasım: Galatasaray - Trabzonspor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak? - 4. Resim

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

14 Eylül Pazar: Beşiktaş - Başakşehir

21 Eylül: Göztepe - Beşiktaş

28 Eylül: Beşiktaş - Kocaelispor

5 Ekim: Galatasaray - Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş - Gençlerbirliği

26 Ekim: Kasımpaşa - Beşiktaş

2 Kasım: Beşiktaş - Fenerbahçe

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri! - HaberlerSüper Lig şampiyonu ne kadar kazanacak? İşte 2025-2026 Süper Lig para ödülleri!Gözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim? - HaberlerGözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim?Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman? - HaberlerWednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman?Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? - HaberlerKadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var?Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? - HaberlerMevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?Esra Erol Hikmet Bey öldü mü, Kübra’nın babası yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem oldu - HaberlerEsra Erol Hikmet Bey öldü mü, Kübra’nın babası yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...