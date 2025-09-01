Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçı ne zaman, Süper Lig ne zaman başlayacak belli oldu!

Türkiye, Dünya Kupası yolunda önce 4 Eylül’de Gürcistan, ardından 7 Eylül’de İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleler nedeniyle Süper Lig’e verilen milli ara 1 Eylül’de resmen başlıyor. Ligde heyecan 14 Eylül Pazar günü 5. hafta karşılaşmalarıyla birlikte yeniden başlayacak.

BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

Milli aradan sonra Süper Lig’in 5. haftasında üç büyük takım sahneye çıkacak. 14 Eylül’de Beşiktaş, Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Aynı gün Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında sahneye çıkarken, Galatasaray ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

14 Eylül Pazar: Fenerbahçe - Trabzonspor

21 Eylül: Kasımpaşa - Fenerbahçe

28 Eylül: Fenerbahçe - Antalyaspor

5 Ekim: Samsunspor - Fenerbahçe

19 Ekim: Fenerbahçe - Karagümrük

26 Ekim: Gaziantep FK - Fenerbahçe

2 Kasım: Beşiktaş - Fenerbahçe

GALATASARAY'IN MAÇI NE ZAMAN?

14 Eylül Pazar: Eyüpspor - Galatasaray

21 Eylül: Galatasaray - Konyaspor

28 Eylül: Alanyaspor - Galatasaray

5 Ekim: Galatasaray - Beşiktaş

19 Ekim: Başakşehir - Galatasaray

26 Ekim: Galatasaray - Göztepe

2 Kasım: Galatasaray - Trabzonspor

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

14 Eylül Pazar: Beşiktaş - Başakşehir

21 Eylül: Göztepe - Beşiktaş

28 Eylül: Beşiktaş - Kocaelispor

5 Ekim: Galatasaray - Beşiktaş

19 Ekim: Beşiktaş - Gençlerbirliği

26 Ekim: Kasımpaşa - Beşiktaş

2 Kasım: Beşiktaş - Fenerbahçe