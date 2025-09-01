Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün hangi maçlar var? 1 Eylül Pazartesi bugünkü maç takvimi

Bugün hangi maçlar var? 1 Eylül Pazartesi bugünkü maç takvimi

1 Eylül 2025 Pazartesi günü futbolseverler için dolu dolu geçiyor. Futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol da milli maçlar oynanıyor. Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası ev EuroBasket'te oynanacak maçları sporseverler yakından takip edecek. İşte, 1 Eylül Pazartesi oynanacak maçlar...

Spor tutkunlarını ekran başına kilitleyecek heyecan dolu bir gün! 1 Eylül Pazartesi, voleybol ve basketbol sahnesinde nefes kesen mücadelelere sahne olacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 

ABD - Kanada Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası TRT Spor Yıldız | 13:00

İsveç - Karadağ Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 13:30

Estonya - Türkiye Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor | 14:45

Türkiye - Slovenya Voleybol Kadınlar Dünya Şampiyonası TRT 1 | 16:30

Almanya - Büyük Britanya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 16:30

Portekiz - Letonya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor | 18:00

Finlandiya - Litvanya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor Yıldız | 20:30

Sırbistan - Çekya Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) TRT Spor | 21:15

Kaynak: Türkiye Gazetesi
