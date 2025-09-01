Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman? 4. sezonla ekranlara dönüyor!

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman yayınlanacak soruları gündemden düşmüyor! Dizinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezon çekimleri 23 Ağustos 2025 tarihinde başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show TV’nin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz haziran ayında sezon finali yapan dizi, izleyicisini yine cuma akşamları ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, 4. sezon çekimleri 23 Ağustos 2025 tarihinde başladı. Kızılcık Şerbeti dizisinin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeni sezon tarihi için kesin bir açıklama yapılmadı ancak yapım ekibinin duyurusuna göre Kızılcık Şerbeti Eylül ayı içinde izleyici karşısına çıkacak. Yayın günü değiştirilmediği için Kızılcık Şerbeti’nin yine cuma akşamları ekranlarda olması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kızılcık Şerbeti 4. sezonun 12 Eylül 2025 Cuma günü başlayacağı öngörülüyor. Çekimleri başlayan dizi için geri sayım başlarken yeni sezon tarihi için izleyenler açıklamaların gelmesini heyecanla bekliyor.