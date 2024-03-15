Malatya seçim anketi 2024! (%) Malatya yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı
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Malatya seçim anketi 2024! Sami Er mi Veli Ağbaba mı önde? | Malatya Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Malatya belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Sami Er ile CHP adayı Veli Ağbaba önde gözüküyor. Peki, Malatya son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Malatya’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!
Malatya yerel seçim anketi 2024! 31 Mart yerel seçimlerine çok az bir süre kaldı. Malatya yerel seçimde sonucu en çok merak edilen iller arasında yer alıyor. AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEM Parti, Zafer Partisi, YRP, DEVA Malatya Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarını belirledi. 2024 yerel seçim anketi Malatya ili özelinde MAK Danışmanlık tarafından paylaşıldı. İşte Malatya seçim anketi 2024 sonucu!
MALATYA SEÇİM ANKETİ 2024
Malatya’da 1530 kişinin katılımı ile yüz yüze araştırma tekniği ile 23 Şubat-6 Mart 2024 tarihleri arasında MAK Danışmalık tarafından yapılan yerel seçim anket sonuçları şu şekildedir:
AK Parti-MHP (Sami Er): %40
CHP (Veli Ağbaba): %22
YRP (Bilal Yıldırım): %17
DEVA Partisi (İbrahim Gezer): %7
DEM Parti (Sevim Şimşek): %3
İYİ Parti (Şeyhmus Göçer): %3
Zafer Partisi (Sıddık Aktaş): %1
Diğer: %1
Kararsız: %6
MALATYA SEÇİM SONUÇLARI 2023
Malatya 2023 milletvekili seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %45,2
CHP: %21,6
MHP: %12,9
YRP: %9,2
İYİ Parti: %3,9
YSP: %3,2
BBP: %1,3
Zafer Partisi: 1,1
MALATYA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019
Malatya 2019 yerel seçim sonuçları şu şekildeydi:
AK Parti: %68,47
CHP: %23,23
Saadet Partisi: %5,31
HDP: %1,47
DP: %0,37
Kaynak: Türkiye Gazetesi