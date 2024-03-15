Malatya seçim anketi 2024! (%) Malatya yerel seçim anketi 2024 sonuçları açıklandı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mart 2024 18:19 - Güncelleme: 15 Mart 2024 18:21 - Güncelleme:

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Malatya seçim anketi 2024! Sami Er mi Veli Ağbaba mı önde? | Malatya Büyükşehir Belediye seçim anketleri araştırma şirketleri tarafından paylaşılıyor. MAK Danışmanlık son seçim anketi araştırmasını açıkladı. Malatya belediye başkan adaylarından AK Parti ve MHP adayı Sami Er ile CHP adayı Veli Ağbaba önde gözüküyor. Peki, Malatya son seçim anketi 2024 sonuçlarına göre partilerin oy oranı yüzde kaç, kim kazanır? İşte Malatya’da yapılan son yerel seçim anketi sonuçları!