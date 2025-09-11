Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin, el mi konuldu?

Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin, el mi konuldu?
11 Eylül 2025 sabahı başlayan geniş çaplı operasyonun sonucunda Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Bu kapsamda "Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin, el mi konuldu?" soruları gündeme damga vurdu.

Can Holding'e "kara para aklama" ve "suç örgütü kurma" suçlamaları ile soruşturma başlatıldı.

Açıklamalara göre, holdingin 121 şirketine el konuldu. Bununla beraber vatandaşlar Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin, sorularını araştırmaya başladı.

Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi kimin, el mi konuldu? - 1. Resim

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KİMİN, EL Mİ KONULDU?

Türkiye'nin vakıf üniversitelerinden biri olan Bilgi Üniversitesi uzun zamandır Can Holding bünyesinde bulunuyor.

Operasyon kapsamında Bilgi Üniversitenin de el konulan varlıklar listesinde yer aldığı belli oldu. Böylelikle üniversitenin yönetimi devlete geçmiştir.

Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Show TV, Habertürk... TMSF hepsine el koydu, peki şimdi ne olacak? - 1. Resim

DOĞA KOLEJİ KİMİN?

Doğa Koleji, Can Holding'e aittir. Operasyon sonrası el konulan varlıklar listesinde Doğa Koleji' de vardır. 

Doğa Koleji, Türkiye'deki özel okullar zinciridir ve 20'den fazlası İstanbul'da olmak üzere 100'e yakın okula sahiptir. Doğa Koleji, 2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesine katıldı.

Türkiye'nin ihtiyacının tamamı Bursa'da üretiliyor! Kilosu 250 lira, 1 dönümden 375 bin lira kazandırıyor
