Doğum yardımı yattı mı, kaç para? Ağustos ayı ödemeleri araştırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 Aile yılı kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı ödemelerinin ağustos ayı ödemeleri bekleniyordu. Sosyal destek amaçlı ailelere yardımlar yapılıyor. Doğum yardımının kaç para olduğu açıklanmıştı. Ağustos ayında doğum yardımı ödemelerinin yatırılacağı tarih araştırılıyor. Peki doğum yardımı paraları yattı mı? İşte detaylar.

AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak konusuydu. Annelerin hesabına henüz para ödenmedi. Haziran ayının 30'unda ödenen doğum yardımı Temmuz ayının 31'de hesaplara geçti. Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin 28-31 Ağustos 2025 günleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

DOĞUM YARDIMI KAÇ PARA?

İlk çocuk: 5.000 TL (BİR KERELİĞİNE)

2. çocuk: 1.500 TL (60 AY)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 AY)

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025'ten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını duyurmuştu.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum yardımlarının herhangi kriter yoktur. 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler doğum yardımından yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek annelerin hesabına yatırılacak.