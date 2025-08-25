Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doğum yardımı yattı mı, kaç para? Ağustos ayı ödemeleri araştırılıyor

Doğum yardımı yattı mı, kaç para? Ağustos ayı ödemeleri araştırılıyor

Güncelleme:
Doğum yardımı yattı mı, kaç para? Ağustos ayı ödemeleri araştırılıyor
Eğitim, Finans, Ekonomi, Sosyal Yardım, Aile, Haber
Haberler

Aile Yılı kapsamında bu yıl başlatılan doğum yardımı ödemeleri her ay annelerin hesaplarına yatırılıyor. Ağustos ayı doğum yardımı ödeme takvimi merak ediliyor. İlk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa aylık 1500 TL, üçüncü çocuğa ise aylık 5 bin TL olarak para yardımı yapılıyor. Peki, Ağustos doğum yardımı ödemeleri yattı mı? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 Aile yılı kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı ödemelerinin ağustos ayı ödemeleri bekleniyordu. Sosyal destek amaçlı ailelere yardımlar yapılıyor. Doğum yardımının kaç para olduğu açıklanmıştı. Ağustos ayında doğum yardımı ödemelerinin yatırılacağı tarih araştırılıyor. Peki doğum yardımı paraları yattı mı? İşte detaylar. 

Doğum yardımı yattı mı, kaç para? Ağustos ayı ödemeleri araştırılıyor - 1. Resim

AĞUSTOS AYI DOĞUM YARDIMI YATTI MI?

Ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin yatıp yatmadığı merak konusuydu. Annelerin hesabına henüz para ödenmedi. Haziran ayının 30'unda ödenen doğum yardımı Temmuz ayının 31'de hesaplara geçti. Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda ağustos ayı doğum yardımı ödemelerinin  28-31 Ağustos 2025 günleri arasında yapılacağı tahmin ediliyor. 

Doğum yardımı yattı mı, kaç para? Ağustos ayı ödemeleri araştırılıyor - 2. Resim

DOĞUM YARDIMI KAÇ PARA?

İlk çocuk: 5.000 TL (BİR KERELİĞİNE)

2. çocuk: 1.500 TL (60 AY)

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 AY)

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025'ten itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını duyurmuştu. 

Doğum yardımı yattı mı, kaç para? Ağustos ayı ödemeleri araştırılıyor - 3. Resim

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum yardımlarının herhangi kriter yoktur. 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan aileler doğum yardımından yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek annelerin hesabına yatırılacak.

