İBB burs başvurusu ne zaman? İşte Eğitim yardımı için aranan şartlar...

Yeni eğitim-öğretim dönemi yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yönelik sağladığı burs başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Binlerce öğrenci, "İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor, peki tarih belli mi? İşte merak edilenler ve son gelişmeler...

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz senelerde başvurular Eylül ayının son haftaları ile Ekim ayı başında alınmıştı. Belediyeden konu ile ilgili henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Bu sene de benzer bir takvimin izleneceği tahmin ediliyor.

İBB BURS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

İBB burs başvuruları belediyenin açıklayacağı tarihin ardından gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilir.

İBB BURSU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

▪️ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

▪️ Öğrencinin İstanbul'da öğrenim görmesi veya ailesinin/anne-babasının vefat etmesi durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi gerekmektedir.

▪️ Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmalı ve normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam ediyor olmalıdır.

▪️ Ayrıca, devlet üniversitesinde öğrenim görüyor olmalı veya vakıf/özel üniversitede %100 burslu olmalıdır.

▪️ Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması gerekmektedir.

▪️ Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymalıdır.