KYK burs başvuruları ne zaman? İşte 2025-2026 KYK burs ve yurt başvuru şartları

Üniversite için şehir dışına gidecek binlerce öğrenci GSB Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru takvimini yakından takip ediyor. Üniversite tercihlerini tamamlayan ve yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrenciler, “KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?” diye araştırıyor. Peki tarih belli oldu mu, 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlıyor? detayları siz değerli okurlarımız için bu haberde derledik.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları şuan için başlamadı. Fakat önceki yıllarda burs ve kredi başvuruları genellikle Ekim ayının ikinci yarısı ile Kasım ayının ilk haftaları arasında yapıldı. Bu sene de üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, başvuru ekranının e-Devlet üzerinden açılması bekleniyor.

İlgili Haber KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih

KYK BURS ÜCRETİ KAÇ PARA?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs başvuruları kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 yılı KYK yurt başvuru tarihleri henüz belirlenmedi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri bu yıl 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların ise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz seneler baz alındığında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuru doğrultusunda KYK yurt başvurularının genellikle ağustos ayının sonlarına doğru açıldığı öngörülüyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuruları da e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Yurt başvuruları, e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin e-Devlet üzerindeki okul ve bölüm bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmeleri önemlidir. Bilgilerinde hata veya eksiklik olan öğrenciler, üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçerek bilgilerini güncellenmelidir. Hatalı veya eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.