Kırtasiye yardımı başvuru ekranı 2025: Kırtasiye yardımı ne kadar, ödeme tarihi ne zaman?

Kırtasiye yardımı ailelere maddi açıdan önemli bir katkı sağlamaktadır. 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

Kırtasiye masrafları bu noktada ebeveynleri düşündürüyor. Her sene bir defaya mahsus olmak üzere destek ödemesi yapılıyor. e-Devlet ekranında ''Eğitim Öğretim Yardımı'' olarak geçiyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan kırtasiye yardımı için başvurular e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresi üzerinden alınıyor.

Ancak başvuru ekranı henüz aktifleşmememiştir. Kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR, ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Kırtasiye desteği ödemeleri, her sene bir kere hesaba yatar. Başvuruda belirtilen banka hesabına ya da PTT'ye 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yatırılır.

Eğitim öğretim ödeneğinin son olarak 1500 TL civarında olduğu bilinmektedir.

KIRTASİYE (EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI) DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Vazife ya da harp malullüğü aylığı alan kamu görevlileri, 2330 ve 3713 sayılı kanunlar kapsamında aylık ödenen erbaş/erler, güvenlik koruyucuları ve siviller, görev değiştirerek çalışmaya devam eden ya da aylığı göreve giriş kapsamında kesilen maluller ile terör suçu olmayanlara kırtasiye ödemesi yapılır.