Dricus Du Plessis - Khamzat Çimayev maçı ne zaman? UFC 319 şampiyonluk maçı için nefesler tutuldu

Dricus Du Plessis - Khamzat Çimayev maçı ne zaman? UFC 319 şampiyonluk maçı için nefesler tutuldu

Chicago’da göz alıcı bir MMA gecesine ev sahipliği yapılıyor. Dricus Du Plessis, namağlup Khamzat Chimaev’e karşı kemerini savunacak. İşte önemli karşılaşmanın yayın saati...

MMA tutkunlarının büyük heyecanla beklediği maç için büyük gün geldi. Dricus Du Plessis, şu ana kadar hiç yenilgi almayan Khamzat Chimaev karşısında kemerini korumaya çalışacak.

Gözler bu dev karşılaşmaya çevrildi. Peki, "Dricus Du Plessis - Khamzat Çimayev maçı ne zaman?" İşte cevabı...

KHAMZA - CHİMAEV DRİCUS DU PLESSİS MAÇI NE ZAMAN VE NEREDE?

UFC 319’un büyük bir heyecanla beklenen ana maçı, orta sıklet dünya şampiyonluk maçı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Chicago, United Center’da gerçekleşecektir.

Dricus Du Plessis - Khamzat Çimayev maçı Türkiye saatiyle 7 Ağustos Pazar 05:00’te başlayacak.

KHAMZA - CHİMAEV DRİCUS DU PLESSİS MAÇI HANGİ KANALDA İZLENECEK?

UFC 319'da gerçekleşecek olan Dricus Du Plessis - Khamzat Çimayev karşılaşması, ESPN+ PPV üzerinden izlenebilecek. Ayrıca maç S Sport Plus ekranlarından izlenebilecek.

Dricus Du Plessis - Khamzat Çimayev'in istatistikleri UFC 319'un resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı. Buna göre, öne çıkan noktalar şu şekildedir;

Dricus Du Plessis 23 galibiyet, 2 mağlubiyet, Çimayev'in ise 14 galibiyet bulunuyor. Hiç yenilmemiştir. Dricus Du Plessis Güney Afrika'dandır ve 1,84 m boya sahiptir. Bacak uzunluğu ise 40 inç'tir.

Khamzat Çimayev Çeçenistan kökenlidir. 188 m boyundadır ve bacak uzunluğu 43 inç'tir.

