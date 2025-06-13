Dünyanın en güçlü orduları listesi 2025! İran ve İsrail ordusu kaçıncı sırada?

Global Firepower’ın 2025 yılı askeri güç sıralamasına göre Türkiye, 145 ülke arasında 9. sırada yer alarak dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında kendine yer buldu. ABD, Rusya ve Çin ise ilk üç sırayı paylaştı. Ortadoğu'daki gerilimlerin ardından İsrail ve İran ordusu dünya sıralamasındaki yeri merak ediliyor.

ABD merkezli Global Firepower’ın 2025 yılı için hazırladığı dünyanın en güçlü orduları sıralaması, 60’tan fazla kriterle 145 ülkenin askeri kapasitesini değerlendirirken Türkiye’nin 9. sıradaki yeri ve İran ile İsrail’in sıralamaları dikkat çekti.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ 2025!

Global Firepower’ın 2025 yılı askeri güç sıralaması, dünya çapında 145 ülkenin ordularını, asker sayısı, savunma bütçesi, teknolojik altyapı, lojistik kapasite, coğrafi avantajlar ve daha birçok kritere göre analiz etti.

Amerika Birleşik Devletleri, 0.0744 Güç Endeksi (PwrIndx) skoruyla liderliğini sürdürdü. Onu 0.0788 puanla Rusya ve Çin izledi.

İlk 10’da Hindistan, Birleşik Krallık, Fransa, Güney Kore, Japonya, Türkiye, ve Pakistan yer aldı.

Türkiye, 2024’teki 8. sıradan bir basamak gerilese de NATO’nun en güçlü ikinci ordusu olarak bölgesel ve küresel etkisini korudu.

Türkiye’nin sıralamadaki konumu, savunma sanayiindeki yerli üretim hamleleriyle destekleniyor. Bayraktar TB2 ve Anka gibi İHA/SİHA’lar, Altay tankı ve TCG Anadolu gibi projeler, Türkiye’yi savunma ihracatında öne çıkarıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Rusya Çin Hindistan Birleşik Krallık Fransa Güney Kore Japonya Türkiye Pakistan

İSRAİL ORDUSU DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

İsrail, Global Firepower 2025 listesinde 15. sırada yer alıyor. Teknolojik üstünlüğü ve Iron Dome gibi sistemleriyle etkili, ancak sınırlı personel sayısı üst sıraları zorlaştırıyor.

İRAN ORDUSU DÜNYADA KAÇINCI SIRADA?

İran, 2025 Global Firepower sıralamasında 16. sırada yer alarak Orta Doğu’nun önemli askeri güçlerinden biri olduğunu kanıtladı ancak Türkiye’nin ve İsrail'in gerisinde kaldı.