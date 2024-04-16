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Ebo Show İbrahim Tilaver hakkında bilgiler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ebo Show İbrahim Tilaver hakkında bilgiler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İbrahim Tilaver ya da sosyal medyada bilinen adıyla Ebo merak konusu oldu. sosyal medyada bir influencer olan İbrahim Tilaver hayatı araştırılıyor. Peki, Lais Records kurucusu İbrahim Tilaver kimdir, kaç yaşında? Ebo kaç yaşında? İşte hayatı...

İbrahim Tilaver Instagram hesabını ebo kullanıcı adıyla kullanıyor. İbrahim Tilaver, merakla araştırılan bir fenomen haline geldi. İbrahim Tilaver kimdir? Kaç yaşında, nereli? İbrahim Tilaver ne iş yapıyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

İBRAHİM TİLAVER KİMDİR?

İbrahim Tilaver, 1998 yılında Ağrı Doğubayazıt'ta doğdu. Lise eğitimini Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi'nde Bilişim Teknolojileri bölümünde tamamladı. Maddi zorluklar nedeniyle İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü yarım bıraktı. 1998 doğumlu olan İbrahim Tilaver, 2024 itibarıyla 26 yaşındadır. 

Sosyal medyada "Ebo" lakabıyla tanınan Tilaver, özellikle mizah içerikli videolarıyla yükseldi.

İbrahim Tilaver, sosyal medyada bir influencer olarak  içerikler üretiyor.

Tilaver, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip.

2008 yılında Lais Records kurmuştur. Lais Records, Türkiye merkezli bir müzik şirketidir. Şirket, 2008 yılında kurulmuştur ve indie, alternatif, elektronik müzik türlerine odaklanmaktadır. Şirketin kurucusu Barış Kaya'dır ve şirketin amacı, bağımsız sanatçıların müziklerini daha geniş kitlelerle buluşturmaktır. Lais Records'un çıkardığı sanatçılar arasında Islandman, Jakuzi, Flamingods, Altın Gün, Büyük Ev Ablukada gibi isimler yer almaktadır.

 

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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