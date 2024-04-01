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Türkiye Bilardo Avrupa şampiyonu Seymen Özbaş kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Bilardo Avrupa şampiyonu Seymen Özbaş kimdir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Bilardo Federasyonu müjdeyi verdi. Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde milli sporcu Seymen Özbaş, altın madalya kazandı. Peki, Türkiye Bilardo Avrupa şampiyonu Seymen Özbaş kimdir?

Milli bilardocu Seymen Özbaş, 21 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu. Seymen Özbaş, finalde Amir Ibraimov'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Peki, Milli bilardocu Seymen Özbaş kimdir, kaç yaşında?

MİLLİ BİLARDOCU SEYMEN ÖZBAŞ ŞAMPİYON OLDU

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun açıklamasına göre, İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda Seymen Özbaş, finalde Amir Ibraimov'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Bilardo Avrupa şampiyonu Seymen Özbaş kimdir? - 1. Resim

Aynı kategoride diğer milli sporcular Denizcan Akkoca ve Mustafa Oğuz Ceylan ise üçüncülüğü elde etti. 17 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muhammed Emin Atabey de bronz madalya aldı.

SEYMEN ÖZBAŞ KİMDİR?

Milli bilardocu Seymen Özbaş, 21 Ocak 2005 yılında doğdu. Bilardo sporunun efsane şampiyonu Semih Saygınerin koltuğuna aday Seymen Özbaş, Sakarya Ozanlar Anadolu Lisesi'nde okudu. 14 yaşında Türkiye Bilardo Gençler  Şampiyonu oldu. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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