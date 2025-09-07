Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?

Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?
Bosna-Hersek, Futbol, Ölüm Sebebi, Kalp Krizi, Ankaraspor, Ankaragücü, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ediz Bahtiyaroğlu ölüm yıl dönümünde araştırılıyor. Genç yaşta vefat eden Bosna-Hersek asıllı futbolcunun ölüm sebebi merak ediliyor. Peki Ediz Bahtiyaroğlu kimdir, neden ve nasıl öldü, kaç yaşındaydı? İşte Ediz Bahtiyaroğlu'nun geçmişi ve kariyeri...

Ediz Bahtiyaroğlu'nun ölümü başta ailesi olmak üzere herkesi derinden sarsmıştı. Ölüm yıl dönümünde anıldı. Peki Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü? İşte Türk futbolunun acı kayıpları arasında yer alan Ediz Bahtiyaroğlu'nun ölümü ile ilgili merak edilenler ve detaylar... 

Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşındaydı? - 1. Resim

EDİZ BAHTİYAROĞLU KİMDİR?

Ediz Bahtiyaroğlu, 2 Ocak 1986'da Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Bosna-Hersekli olan Ediz, futbol kariyerine küçük yaşlarında Bursaspor altyapısında başladı. Ediz Bahtiyaroğlu stoper pozisyonunda oynadı. 

Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşındaydı? - 1. Resim

EDİZ BAHTİYAROĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola profesyonel olarak Ankaraspor'da başladı. Sonrasında Ankaragücü ve Eskişehirspor'da oynadı. Üstün performansı ile kısa sürede taraftarların sevgisini kazandı. En büyük çıkışı ise Eskişehirspor'da oldu. 

Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşındaydı? - 2. Resim

Ediz Bahtiyaroğlu'nun son antrenmanı 

EDİZ BAHTİYAROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ediz Bahtiyaroğlu kariyerinin zirvesine doğru emin adımlarla ilerlerken gençliğinin baharında acı bir şekilde öldü. 5 Eylül 2012'de henüz 26 yaşındayken kalp krizi geçirerek vefat etti. Genç oyuncunun öldüğü gün yanında olan kız arkadaşı E.A. emniyete verdiği ifadede, Bahtiyaroğlu'nun son üç gündür kendisini sık sık yorgun hissettiğini söylediğini, olay günü de bacaklarının çok ağrıdığını, halsiz olduğunu belirterek, bacaklarına masaj yaptırdığını dile getirmişti. 

Ediz Bahtiyaroğlu neden öldü, kaç yaşındaydı? - 3. Resim

Adli Tıp raporunda Ediz Bahtiyaroğlu'nun vücudunda alkol, uyuşturucu ve uyutucu maddeye rastlanılmadığı, ölüm nedeninin doğal vücut yapısından kaynaklanan kalp krizi sonucunda olduğu açıklanmıştı. Öte yandan Bahtiyaroğlu'nun çok fazla enerji içeceği tükettiği iddia edilmişti, raporda böyle bir şeyin görülmediği de yer aldı. Ailesinde genetik kalp rahatsızlığı olduğu öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Antalya'da orman yangını! Ekipler bölgedeTahliye olduktan 1 gün sonra yeniden cezaevine girmişti! Alaattin Köseler'in tutukluluk gerekçesi belli oldu
