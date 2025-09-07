İlker Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkındaki suçlama

İlker Aslan kimdir? Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırılmasına yönelik karar İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Başsavcılığın gözaltı kararı çıkardığı İlker Aslan gelen son dakika bilgisine göre teslim oldu. Akabinde İlker Aslan'ın ne ile suçlandığı merak konusu oldu. Öte yandan internette şu sıralar en çok arananlar arasında İlker Arslan kimdir, kaç yaşında ve nereli? gibi sorular yer alıyor. İşte İlker Arslan'ın biyografisi ve tüm detaylar...

İLKER ASLAN KİMDİR, ASLEN NERELİ?

İlker Arslan, Antalya Emniyet Müdürüyken hakkındaki soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Aslen Sivaslıdır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

İLKER ASLAN EĞİTİM HAYATI

İlker Aslan 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun olmuştur.

İLKER ASLAN KARİYERİ

İlker Aslan'ın ilk görev yeri Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olmuştur. Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Arslan, 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görevini sürdürmüştür. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

İLKER ASLAN NE İLE SUÇLANIYOR?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Arslan hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınması talimatı verildi.