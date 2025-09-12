Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya Şampiyonunu yendi tarihe geçti!

Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya Şampiyonunu yendi tarihe geçti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya Şampiyonunu yendi tarihe geçti!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Büyükusta Ediz Gürel, Dünya Satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh’i mağlup ederek adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Genç yıldızın kimliği ve yaşı merak konusu oldu. Türk satranç tarihinde bir ilke imza atan Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? gibi soruların cevapları araştırılıyor. İşte Ediz Gürel'in biyografisi...

Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. turunda Dünya Satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh’i yenen Ediz Gürel genç yaşında tarihe geçti. İnternette şu sıralar ne çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Ediz Gürel'in satranç kariyeri ve başarılarla dolu hayatı... 

Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya Şampiyonunu yendi tarihe geçti! - 1. Resim

GUKESH'İ YENEN SATRANÇ BÜYÜKUSTASI

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda Ediz Gürel, Türk satranç tarihinde bir ilki başardı ve Dünya Satranç şampiyonunu resmi bir karşılaşmada mağlup etti. Bu tarihi galibiyet, hem Türk satrancının yükselişini hem de genç sporcuların uluslararası arenada yakaladığı başarıyı gözler önüne serdi.

Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya Şampiyonunu yendi tarihe geçti! - 2. Resim

EDİZ GÜREL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ediz Gürel, 5 Aralık 2008'te dünyaya geldi. Aslen Bursalıdır. Küçük yaşlarda anaokulu öğretmeninin yönlendirmesi ile satranç oynamaya başladı. Eğitimini Emine Örnek Fen Lisesi’nde sürdürmektedir. 

Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya Şampiyonunu yendi tarihe geçti! - 3. Resim

EDİZ GÜREL'İN SATRANÇ KARİYERİ

Ediz Gürel, 6 Mart 2024'te Prag Satranç Festivali’nde gösterdiği başarıyla Türkiye’nin en genç GM unvanı alan “büyükustası” oldu.

2019 yılında Avrupa Okullar Şampiyonası'nda 3'üncülük sonrası Usta adayı (CM), 2021 yılında FIDE Ustası (FM) ve 2022 yılında Uluslararası Usta (IM) oldu.

2023 yılında dünyanın en iyilerinin yarıştığı bu Dünya Kupası’nda büyükusta olan rakibini 28 hamlede mat ederek satranç gündemine damga vurdu ve turnuvada hamle yapan “En Genç Türk Satranç Sporcusu” oldu.

2023 Avrupa Kulüpler Kupası’nda da Türk Hava Yolları takımında hamle yaptı ve dünyanın 1 numarasının da yarıştığı turnuvayı 7’de 7 yaparak en başarılı sporcu olarak tamamladı.

Son olarak 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. turunda Dünya Satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh’i yenerek şampiyon oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KPSS günü otobüsler ücretsiz mi? 13-14 Eylül 2025 hafta sonu toplu taşımanın ücret durumu merak ediliyorCuma namazı çıkışı kanlı bitti! Kayınbiraderini bıçakladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
KPSS günü otobüsler ücretsiz mi? 13-14 Eylül 2025 hafta sonu toplu taşımanın ücret durumu merak ediliyor - HaberlerKPSS günü otobüsler ücretsiz mi? 13-14 Eylül 2025 hafta sonu toplu taşımanın ücret durumu merak ediliyorEGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2025: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? - HaberlerEGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2025: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?YKS ikinci tercihler neden başlamadı, ne zaman başlayacak? 2025 YKS Ek Tercih Tarihi - HaberlerYKS ikinci tercihler neden başlamadı, ne zaman başlayacak? 2025 YKS Ek Tercih TarihiBuse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman? Rakibi araştırılıyor... - HaberlerBuse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman? Rakibi araştırılıyor...Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek! - HaberlerFenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB-TS maçını Hakem Ozan Ergün yönetecek!Canelo Álvarez - Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir? - HaberlerCanelo Álvarez - Terence Crawford maçı ne zaman, saat kaçta nerede izlenir?
Sonraki Haber Yükleniyor...