Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dünya Şampiyonunu yendi tarihe geçti!

Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. turunda Dünya Satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh’i yenen Ediz Gürel genç yaşında tarihe geçti. İnternette şu sıralar ne çok aranan isimlerden biri oldu. Peki Ediz Gürel kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Ediz Gürel'in satranç kariyeri ve başarılarla dolu hayatı...

GUKESH'İ YENEN SATRANÇ BÜYÜKUSTASI

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda Ediz Gürel, Türk satranç tarihinde bir ilki başardı ve Dünya Satranç şampiyonunu resmi bir karşılaşmada mağlup etti. Bu tarihi galibiyet, hem Türk satrancının yükselişini hem de genç sporcuların uluslararası arenada yakaladığı başarıyı gözler önüne serdi.

EDİZ GÜREL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ediz Gürel, 5 Aralık 2008'te dünyaya geldi. Aslen Bursalıdır. Küçük yaşlarda anaokulu öğretmeninin yönlendirmesi ile satranç oynamaya başladı. Eğitimini Emine Örnek Fen Lisesi’nde sürdürmektedir.

EDİZ GÜREL'İN SATRANÇ KARİYERİ

Ediz Gürel, 6 Mart 2024'te Prag Satranç Festivali’nde gösterdiği başarıyla Türkiye’nin en genç GM unvanı alan “büyükustası” oldu.

2019 yılında Avrupa Okullar Şampiyonası'nda 3'üncülük sonrası Usta adayı (CM), 2021 yılında FIDE Ustası (FM) ve 2022 yılında Uluslararası Usta (IM) oldu.

2023 yılında dünyanın en iyilerinin yarıştığı bu Dünya Kupası’nda büyükusta olan rakibini 28 hamlede mat ederek satranç gündemine damga vurdu ve turnuvada hamle yapan “En Genç Türk Satranç Sporcusu” oldu.

2023 Avrupa Kulüpler Kupası’nda da Türk Hava Yolları takımında hamle yaptı ve dünyanın 1 numarasının da yarıştığı turnuvayı 7’de 7 yaparak en başarılı sporcu olarak tamamladı.

Son olarak 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası’nın 7. turunda Dünya Satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh’i yenerek şampiyon oldu.