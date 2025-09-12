Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Murat Salar kimdir, ne iş yapıyor?

Murat Salar kimdir, ne iş yapıyor?
Murat Salar, Fenerbahçe yönetimine giren isimler arasındadır. Finans sektöründe deneyime sahip olan Salar, kulüpte hangi rolü üstleneceği merak konusu oldu. Peki, Murat Salar kimdir, ne iş yapıyor? İşte tüm ayrıntılar...

Son dönemde sosyal medya platformu sık sık gündeme gelen Murat Salar, birçok kişi tarafından merak edilen bir isim haline geldi. Murat Salar kimdir? sorusuna cevap aranıyor. 

MURAT SALAR KİMDİR?

Murat Salar, 1971 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır. Eğitim hayatını Ankara’da tamamladı. Tevfik Fikret Lisesi’nden mezun oldu ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nü bitirdi.

Price Waterhouse Coopers’ta iş hayatına başladı ve ardından Anadolu Grubu’nun finans şirketlerinde yaklaşık 14 yıl görev yaptı. Bir süre sonra kendi şirketini kurarak finans alanında çalışmalarına devam etti.

MURAT SALAR FENERBAHÇE'DE NE GÖREV ALACAK?

Murat Salar, Fenerbahçe’de finanstan sorumlu Asbaşkan olarak görev yapacaktır. 

MURAT SALAR NE İŞ YAPIYOR?

Murat Salar, uzun süredir finans sektöründe yer alan bir isimdir. Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’yi kurdu.2015 yılında şirket, İtalya merkezli Azimut International tarafından satın alındı ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. adını aldı.

2016’dan bu yana Azimut Portföy’ün Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

