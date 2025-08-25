El Bilal Toure kimdir, kaç yaşında, hangi takıma geldi! Beşiktaş transferi son dakika...

Beşiktaş, El Bilal Toure’yi Atalanta’dan satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşma sağladı. Beşiktaş Futbol A.Ş.’nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanan açıklaması şöyle: “Profesyonel futbolcu El Bilal Toure’nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo’yla görüşmelere başlanmıştır.” Siyah beyazlı taraftarın yakın takibe aldığı futbolcunun geçmişi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki peki El Bilal Toure kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? İşte son dakika transferi hakkında merak edilenler...

EL BİLAL TOURE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

El Bilal Toure, 3 Ekim 2001 tarihinde Fildişi Sahili’nin Adjame kentinde doğdu. Mali vatandaşı olan 23 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerini santrfor pozisyonunda sürdürüyor.

EL BİLAL TOURE HANGİ KULÜPLERDE OYNADI?

El Bilal Toure’nin kulüp kariyeri, genç yaşına rağmen dikkat çekici. İşte Avrupa’nın farklı liglerinde forma giyen Toure’nin oynadığı kulüpler;

▪️ Stade de Reims (2020-2022)

▪️ UD Almería (2022-2023)

▪️ Atalanta (2023-2024)

▪️ VfB Stuttgart (2024-2025, Kiralık)

▪️ Beşiktaş (2025-, Kiralık)

EL BİLAL TOURE'NİN ÖZELLİKLERİ

▪️ Toure’nin saha içinde dikkat çeken özellikleri şu şekilde;

▪️ Toure, 1.85 metrelik boyu ve atletik yapısıyla rakip savunmalara üstünlük kurabiliyor. Özellikle kontrataklarda hızıyla öne çıkıyor.

▪️ Hem sağ hem de sol ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

▪️ Kafa vuruşlarında etkili olan El Bilal Toure, hava toplarında rakiplerine karşı avantaj sağlıyor.

EL BİLAL TOURE KAÇ PARAYA KİRALANDI?

Kiralama bedelinin yaklaşık 3 milyon Euro olduğu tahmin ediliyor. Beşiktaş’ın satın alma opsiyonunu kullanması halinde, Toure’nin bonservis bedeli için Atalanta ile pazarlık yapması gerekiyor.







