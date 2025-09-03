Türk otomotiv sektöründe 2025 yılı Ocak-Ağustos ayı satış verileri açıklandı. Ülke genelinde en çok hangi otomobil türünün satıldığı merak edildi. Yılın ilk 8 ayına elektrikli otomobiller damga vurdu. Satışlar yüzde 18,5'lik pazar payıyla 120 bin 857'ye yükseldi.

2025 Ocak-Ağustos ayı satış verilerinin açıklanmasıyla birlikte otomobil tutkunları, "Elektrikli mi hibrit mi benzinli mi dizel mi: Türkiye'de en çok hangisi satılıyor?"sorularını araştırmaya başladı.

ELEKTRİKLİ Mİ HİBRİT Mİ BENZİNLİ Mİ DİZEL Mİ?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, otomobil satışları 2025 yılı Ocak-Ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,05 artarak 654 bin 413, hafif ticari araç satışları da yüzde 4,1 yükselerek 162 bin 932 oldu.

Söz konusu dönemde Türk otomobil pazarında 304 bin 618 benzinli otomobil, 172 bin 366 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satış sayısı 52 bin 253, otogazlı otomobil satış sayısı ise 4 bin 319 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 119 bin 640 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar da dahil edildiğinde yılın 8 ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 18,5'lik pazar payıyla 120 bin 857'ye yükseldi.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİSİ SATILIYOR?

Yılın 8 ayında benzinli otomobil satışlarında yüzde 21,5, dizellerde yüzde 21,7, otogazlı (LPG) otomobillerde yüzde 0,4 arttı.

Dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin global üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiliyor.

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın Ocak-Ağustos döneminde yüzde 64,1 olan payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 46,5'e geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 11'den yüzde 8'e düşerken, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,7 ile aynı kaldı.

Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, tam elektrikli otomobillerde yüzde 7,8'den yüzde 18,3'e, hibritlerde yüzde 15,7'den yüzde 26,3'e yükseldi.

Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit otomobiller birlikte ele alındığında pazarın yüzde 44,4'ünü oluşturduğu, toplam satışlarının ise 293 bin 223'e ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştuğu kayıtlara geçti.

Aynı dönemde hibrit araçlar içerisinde plug-in hibrit 31 bin 975'lik satışa ulaşarak yüzde 4,9 paya sahip oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 1266,5 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında ise toplam 17 bin 480 "tam elektrikli" otomobil satıldı. Bu otomobillerin ağustos ayındaki pazar payı yüzde 21,3 olarak hesaplandı. Aynı ayda 19 bin 2 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu araçların pazar payı yüzde 23,1 olarak belirlendi.