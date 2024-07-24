Elmas Esra Ceceli 5 Haziran 2024'te Darülaceze Başkanı olarak atandı

Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Elmas Esra Ceceli İslam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Haziran 2024 tarihinde Darülaceze Başkanı olarak atandı.

Darülaceze Başkanlığına 5 Eylül 2024 tarihinde Hamza Cebeci yerine göreve getirilen Elmas Esra Ceceli İslam'ın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Kaç yaşında, nereli ve hangi üniversiteden mezun olduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor.

ELMAS ESRA CECELİ KİMDİR?

Elmas Esra Ceceli 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nü kazanarak giren Ceceli, Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nden mezun oldu.

Lisans üstü diplomasını ise Avustralya'nın Melbourne şehrinde bulunan RMIT Royal Melbourne Institute of Technology'de iletişim alanında yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Tanıtım ve Halkla İlişkiler Uzmanı, Basın Danışmanı ve Proje Yöneticisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışarak kariyerine başladı.

Beyaz Masa halkla ilişkiler sisteminin kurucularından biri olan Ceceli, ilk memurluk görevini ise 2015 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda yaptı.

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'de Kültür Etkinlikleri Müdürü ve Genel Müdür Danışmanı, Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve TBYM Denetleme Kurulu üyelikleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Bakan Müşavirliği ve Engelli ve yaşlı Hizmetler Genel Müdürü olarak görev aldı.

5 Haziran 2024 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Darülaceze Başkanı olarak görevlendirildi.

ELMAS ESRA CECELİ NERELİDİR?

Elmas Esra Ceceli'nin İstanbul'da doğduğu biliniyor.

ELMAS ESRA CECELİ HANGİ ÜNİVERSİTEDEN MEZUN OLDU?

Elmas Esra Ceceli, Boğaziçi Üniversitesi İş İdaresi Bölümü'nde lisans eğitimi, RMIT Royal Melbourne Institute of Technology'de ise iletişim alanında yüksek lisans eğitimi aldı.