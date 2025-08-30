Elysium: Yeni Cennet oyuncuları kim, ne zaman çekildi?
Yönetmen koltuğunda Neill Blomkamp'ın oturduğu Elysium: Yeni Cennet filminin başrollerini Matt Damon, Jodie Foster ve Sharlto Copley'in paylaşıyor. Bilim kurgu ve aksiyon türündeki film beyaz perdeden televizyon ekranlarına taşınıyor.
Elysium: Yeni Cennet oyuncuları kim, ne zaman çekildi? filmi arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır. Dünya çapında beğeni toplayan film bu akşam ATV'de 20:00'da ekranlara gelecek.
ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİNİN KONUSU NE?
Elysium:Yeni Cennet, 2154 yılında geçen ve sınıf ayrımını konu edinen bir bilim kurgu filmidir. Yunan mitolojisine göndermeler içeren Elysium adlı yapay zeka gezegende zenginler refah içinde yaşarken yoksullar çökmüş dünyada hayatta kalmaya çalışır.
Dünya'da yaşayan Max'in zorunlu olarak Elysium'a gitmesiyle iki sınıf arasında çatışma izleyicileri ekrana kilitleyecek.
ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
- Matt Damon
- Sharlto Copley
- William Fichtner
- Alice Braga
- Wagner Moura
- Diego Luna
- Emma Tremblay
- Brandon Auret
- Josh Blacker
- Michael Shanks
- Carly Pope
- Maxwell Perry Cotton
- Faran Tahir
- Christina Cox
- Terry Chen
- Adrian Holmes
- Ona Grauer
- Jose Pablo Cantillo
- Catherine Lough Haggquist
- Jared Keeso
- Derek Gilroy
- Chris Shields
- Fraser Aitcheson
- Valentina Giron
- Sofía Sisniega
- Alejandro Rae
- Taras Kostyuk
- Cody Laudan
- Alejandro Belmonte
- Julian Christopher
- Dalias Blake
- Chris Humphreys
- Tracy Waterhouse
- Johnny Cicco
- Mike Carpenter
- Jackson Berlin
- Dominika Zybko
- Lloyd Adams
- Simon Leung
- Peter Muyzers
- Jodie Foster
- Michael Mando
- Sônia Braga
- Lexie Huber
- Andrii Fedinchyk
- Andrey Saminin
- Christian Vasquez
- Ramilya Iskander
ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Elysium: Yeni Cennet filminin yapım yılı 2013'tür. Yapımın çekimleri Kanada ve Meksika'nın birçok bölgesinde gerçekleşmiştir.
