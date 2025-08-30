Elysium: Yeni Cennet oyuncuları kim, ne zaman çekildi? filmi arama motorlarında en çok araştırılan konular arasındadır. Dünya çapında beğeni toplayan film bu akşam ATV'de 20:00'da ekranlara gelecek.

ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİNİN KONUSU NE?

Elysium:Yeni Cennet, 2154 yılında geçen ve sınıf ayrımını konu edinen bir bilim kurgu filmidir. Yunan mitolojisine göndermeler içeren Elysium adlı yapay zeka gezegende zenginler refah içinde yaşarken yoksullar çökmüş dünyada hayatta kalmaya çalışır.

Dünya'da yaşayan Max'in zorunlu olarak Elysium'a gitmesiyle iki sınıf arasında çatışma izleyicileri ekrana kilitleyecek.

ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Sharlto Copley

William Fichtner

Alice Braga

Wagner Moura

Diego Luna

Emma Tremblay

Brandon Auret

Josh Blacker

Michael Shanks

Carly Pope

Maxwell Perry Cotton

Faran Tahir

Christina Cox

Terry Chen

Adrian Holmes

Ona Grauer

Jose Pablo Cantillo

Catherine Lough Haggquist

Jared Keeso

Derek Gilroy

Chris Shields

Fraser Aitcheson

Valentina Giron

Sofía Sisniega

Alejandro Rae

Taras Kostyuk

Cody Laudan

Alejandro Belmonte

Julian Christopher

Dalias Blake

Chris Humphreys

Tracy Waterhouse

Johnny Cicco

Mike Carpenter

Jackson Berlin

Dominika Zybko

Lloyd Adams

Simon Leung

Peter Muyzers

Jodie Foster

Michael Mando

Sônia Braga

Lexie Huber

Andrii Fedinchyk

Andrey Saminin

Christian Vasquez

Ramilya Iskander

ELYSİUM: YENİ CENNET FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Elysium: Yeni Cennet filminin yapım yılı 2013'tür. Yapımın çekimleri Kanada ve Meksika'nın birçok bölgesinde gerçekleşmiştir.