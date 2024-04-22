Emekliye refah paketinde ücretsiz ulaşım, iletişim, gıda, fatura ve kira desteği var

Emekli refah paketi detayları belli oldu. İçerisinde ücretsiz ulaşım, gıda, kira, fatura, tatil, kredi, ve iletişim desteğinin yer aldığı emekliye refah paketi konu başlıkları merak ediliyordu. Peki, emekliye refah paketinde neler var? İşte emekliye refah paketine ilişkin konu başlıkları ve detaylar...

Emekliye refah paketinde neler var? Emekliye verilecek refah paketine ilişkin detaylar belli oldu. Paketteki en önemli düzenleme refah payı ve taban maaşın belirlenmesi olacak.

EMEKLİYE REFAH PAKETİNDE NELER VAR?

Emekliye refah paketinde yer alacak konu başlıkları şunlardır:

Ücretsiz ulaşım desteği ve ayrıcalık

Özel iletişim desteği

Gıda ve temek ihtiyaçlar için alışveriş desteği

Belediye hizmetlerinde indirim ve ücretsiz hizmetler

Enerji fatura desteği

Kira desteği

Uygun faizli kredi destekleri

Özel kampanya ve tatil desteği

Refah payı ve taban maaşın belirlenmesi

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ VE AYRICALIK

Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

EMEKLİLERE ÖZEL İLETİŞİM DESTEĞİ

Büyük GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emekliler için kapsamlı ve indirimli özel tarifelerin devreye sokulması gündeme gelecek. Böylece emekliler telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı olarak yararlanacaklar.

EMEKLİLERE GIDA VE TEMEK İHTİYAÇLAR İÇİN ALIŞVERİŞ DESTEĞİ

Emekli kart devreye girecek. Gelir durumu belli bir seviyenin altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alışveriş kartı hazırlanacak. Bu karta her ay yüklenecek para ile marketlerden alışveriş yapma imkanı sunulacak. Bu desteği Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek.

EMEKLİLERE BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM VE ÜCRETSİZ HİZMETLER

Emekliler için faturalara ayar geliyor. Yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi birçok konu ele alınacak. Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

EMEKLİLERE ENERJİ FATURA DESTEĞİ

Isınma ve aydınlatma giderleri de emekli için yük olmaktan çıkacak. Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek. Hanelere kişi başına uygulanan enerji desteği emekliler için de yaygınlaştırılacak.

EMEKLİLERE KİRA DESTEĞİ

Artan kiralar yüzünden zorluk yaşayan emekli kesime nefes aldıracak bir dokunuş geliyor. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi. Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek. Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak. Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.

EMEKLİLERE KREDİ DESTEĞİ

Bankalardan emekli ile ilgili özel kampanyalar gelecek. Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da devreye sokulacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.

EMEKLİLERE ÖZEL KAMPANYA VE TATİL DESTEĞİ

Emekliliğin tadını çıkartmalarını sağlayacak önemli bir adım da tatil imkanlarının sağlanması olacak. Tatil yapma imkanı bulamayan emekliler için kamu kurumlarının tesisleri kapılarını açacak. Böylece emekliler istedikleri bölgedeki kamu tesislerinde konaklama ve tatil imkanına kavuşacak. Ayrıca turizm şirketleriyle yapılacak protokollerle emeklilere özel kampanyalarla tatil beldelerinde indirimle tatil imkanları da sunulacak.

EMEKLİLER İÇİN REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ BELİRLENECEK

Pakette belki de en önemli düzenleme maaşların artışını sağlayacak reformların hayata geçirilmesi olacak. Emekliler için uygulanan taban maaştaki seyyanen destekler önümüzdeki dönem için yeniden belirlenecek. Bu artışın Temmuz'dan önce yapılması da bekleniyor. Ayrıca kök maaş düzenlemesi için seyyanen artış ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklik de masada çalışılan konular arasında.