Emircan Övüç neden öldü? Göztepe taraftarı Emircan Övüç'ün ölüm sebebi merak ediiyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

24 yaşındaki Göztepe taraftarı Emircan Övünç, kısa süre önce hayatını kaybetti. Ölümü başta ailesi olmak üzere yakın çevresini derin bir hüzne boğarken, birçok kişi, "Emircan Övüç neden öldü?" sorusuna cevap arıyor.

Göztepe taraftarı ve CNC operatörü Emircan Övünç, İzmir Konak'ta yaşanan kavganın kurbanı oldu.

Göztepe-Beşiktaş maçının ardından başlayan tartışma büyük bir çatışmaya dönüştü. Genç yaşta hayatını kaybeden Emircan Övünç sosyal medyada gündeme geldi.

EMİRCAN ÖVÜÇ NEDEN ÖLDÜ?

Göztepe taraftarı iki grup arasında çıkan kavgada Emircan Övüç silahla vurularak öldürülmüştür.

İzmir Konak'ta meydana gelen olayda Göztepe-Beşiktaş maçının ardından çıkan silahlı kavgada Göztepe taraftarı Emircan Övünç hayatını kaybetti. Mithatpaşa Caddesi'nde gerçekleşen olayda 6 kişi de yaralanmıştır. 

EMİRCAN ÖVÜÇ KİMDİR?

Emircan Övünç 24 yaşındadır. Göztepe taraftarı olan Övünç, CNC operatörüdür. Kısa süre önce hayatını kaybeden Emircan Övünç hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. 

Göztepe-Beşiktaş maçının ardından iki taraftar grubu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve bıçak ile silahın kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü. 

