Özlem Yıldız ameliyat masasına yattı! Hastane odasından paylaşım: Bu da geçti

Yaşadığı şiddetli ağrılar nedeniyle hastaneye başvuran Özlem Yıldız’a fıtık teşhisi konuldu ve kısa sürede ameliyat kararı alındı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Ünlü isim operasyon sonrası doktorlarıyla birlikte hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

“Geçen hafta öğrenip bir anda gün aldığım fıtık ameliyatım gerçekleşti. Bu da geçti bitti” ifadelerini kullanan sunucu, kısa sürede çok sayıda ‘geçmiş olsun’ mesajı aldı.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Yıldız, gelen yoğun desteğe de teşekkür etti. Ailesinin yaşadığı sağlık sorunlarının ardından kendi geçirdiği ani ameliyatla zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Ailece yaşadığımız sağlık sorunlarının üzerine bir de benim ani ameliyatım eklendi. Bu süreçte o kadar içten ve kalpten mesajlar aldım ki... Böyle zamanlarda insan daha da duygusal oluyor. Cevap veremediğim herkese yürekten teşekkür ederim. Şimdi artık iyileşme zamanı.”