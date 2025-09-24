AJet 9 dolar bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Uçuş tarihleri belli oldu

AJet, kış dönemi için özel 9 dolarlık promosyonuyla Avrupa ve Balkan rotalarında uçuş fırsatı sunuyor. Dikkat çeken kampanyanın ardından "AJet 9 dolar bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?" araştırılıyor.

AJET 9 DOLAR KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

24 Eylül saat 11.00'de satışa sunulan AJET 9 dolardan başlayan bilet kampanyasının geçerli olduğu ülkeler şu şekilde:

Kampanya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Almanya, Avusturya, İsviçre, Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan varışlı uçuşları kapsamaktadır.

Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlendi.

AJET 9 DOLAR KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ

İndirimli biletler 3 Kasım 2025 ile 29 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek uçuşlarda geçerli olacak.

Bilet satış dönemi ise 24 Eylül 2025 saat 11.00 itibarıyla başlaydı ve 26 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar sürecek. Kampanya koltukları 100.000 ile sınırlı tutuldu.

BİLETLER NASIL ALINABİLİR VE HANGİ PAKET GEÇERLİ?

İndirimli biletler yalnızca “basic” paketle alınabilecek ve satış, AJet.com, mobil uygulama, yetkili acenteler ya da çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.