Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AJet 9 dolar bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Uçuş tarihleri belli oldu

AJet 9 dolar bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Uçuş tarihleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AJet 9 dolar bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Uçuş tarihleri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AJet, Avrupa ve Balkan rotalarında uçuşları 9 dolardan başlayan kampanyasını duyurdu. 24-26 Eylül tarihlerinde satışa sunulan indirimli biletlerin hangi ülkeler ve tarihlerde geçerli olduğu merak edildi.

AJet, kış dönemi için özel 9 dolarlık promosyonuyla Avrupa ve Balkan rotalarında uçuş fırsatı sunuyor. Dikkat çeken kampanyanın ardından "AJet 9 dolar bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli?" araştırılıyor.

AJET 9 DOLAR KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

24 Eylül saat 11.00'de satışa sunulan AJET 9 dolardan başlayan bilet kampanyasının geçerli olduğu ülkeler şu şekilde:

Kampanya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan çıkışlı Türkiye varışlı uçuşları ve Türkiye çıkışlı Almanya, Avusturya, İsviçre, Makedonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, Kosova, Bosna Hersek, Macaristan, Danimarka, İsveç, Fransa, İspanya, Sırbistan varışlı uçuşları kapsamaktadır.

Fiyatlar tek yön direkt uçuşlar üzerinden belirlendi. 

AJet 9 dolar bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Uçuş tarihleri belli oldu - 1. Resim

AJET 9 DOLAR KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ

İndirimli biletler 3 Kasım 2025 ile 29 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek uçuşlarda geçerli olacak.

Bilet satış dönemi ise 24 Eylül 2025 saat 11.00 itibarıyla başlaydı ve 26 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar sürecek. Kampanya koltukları 100.000 ile sınırlı tutuldu. 

AJet 9 dolar bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Uçuş tarihleri belli oldu - 2. Resim

BİLETLER NASIL ALINABİLİR VE HANGİ PAKET GEÇERLİ?

İndirimli biletler yalnızca “basic” paketle alınabilecek ve satış, AJet.com, mobil uygulama, yetkili acenteler ya da çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
'Nereden nereye" dedirten çöküş! Tüm maçlarını kazansa dahi ilk yarıyı puansız tamamlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında? Eşref Rüya'nın Hıdır'ı oldu - HaberlerLevent Özdilek kimdir, kaç yaşında? Eşref Rüya'nın Hıdır'ı olduErzurumspor FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda? 1. Lig heyecanı sürüyor! - HaberlerErzurumspor FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda? 1. Lig heyecanı sürüyor!Real Betis - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerReal Betis - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta?Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak! - HaberlerBandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak!Alice in Borderland 3. sezon ne zaman başlayacak, nereden izlenir? - HaberlerAlice in Borderland 3. sezon ne zaman başlayacak, nereden izlenir?Jake Paul Gervonta Tank Davis maçı ne zaman, nereden izlenir? - HaberlerJake Paul Gervonta Tank Davis maçı ne zaman, nereden izlenir?
Sonraki Haber Yükleniyor...