Türkiye’de yılın en uzun gecesinin ne zaman yaşanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kuzey yarımkürede kış gündönümüne denk gelen bu gecenin süresi de gündemde. Peki, en uzun gece ne zaman, kaç saat sürüyor?

Türkiye’de yılın en uzun gecesinin hangi tarihte yaşanacağı merak konusu oldu. Kuzey yarımkürede kış gündönümüne denk gelen bu gece, günlerin en kısa, gecelerin ise en uzun olduğu dönem olarak öne çıkıyor. Peki, en uzun gece ne zaman, kaç saat sürüyor?

EN UZUN GECE NE ZAMAN, KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Türkiye’de 2025 yılının en uzun gecesi 21 Aralık’ta yaşanacak. Bu tarih kuzey yarımkürede kış gündönümüne denk geliyor. Günler en kısa, geceler ise en uzun süresini alıyor.

21 Aralık'ta en uzun geceyi 15 saat 6 dakika ile Sinop, en kısa geceyi ise 14 saatle Hatay yaşayacak. Astronomik olarak yılın en kısa gündüzü ve en uzun gecesinin yaşandığı bu gündönümü, kuzey yarımkürede kışın başlangıcını simgeliyor.

EN UZUN GECENİN ÖNEMİ NE?

22 Aralık’tan itibaren günler yavaş yavaş uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak. Bu süreç mevsimsel geçişin göstergesi olurken, kuzey yarımkürede kışın etkilerini hafifletip yaz mevsimine hazırlık anlamına geliyor.

Astronomi meraklıları için büyük önem taşıyan 21 Aralık gecesi, aynı zamanda doğa olayları ve hava şartlarını gözlemlemek için de ideal bir tarih olarak öne çıkıyor.

