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Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Başlık ResmiEnflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Eylül ayının ilk günlerinde en çok gündeme gelen konulardan biri enflasyon verileri oldu. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamda etkili olacak iki aylık enflasyon farkı da bu verilerin açıklanmasıyla netleşecek. Peki, enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

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TÜİK’in açıklayacağı Eylül ayı enflasyonu verileri için geri sayım sürüyor. Aylık ve yıllık oranlar, kira artışından maaş hesaplamalarına kadar birçok kalemde etkili oluyor. Memur ve emeklinin zam oranlarının kesinleşmesi için 4 aylık enflasyon bekleniyor. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanmasıyla milyonların zammı netleşecek.

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Ekim Pazartesi günü açıklayacak. Saat 10.00’da yapılması beklenen açıklamayla aylık ve yıllık enflasyon oranları belli olacak.

Enflasyon verileri normal koşullarda her ayın 3’ünde açıklanıyor. Bu tarihin hafta sonuna veya resmî tatile denk gelmesi durumunda ise açıklama takviminde değişikliğe gidiliyor.

Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
Başlık ResmiEnflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

2 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

Enflasyon temmuzda yüzde 1,78 oranında gelmişti. Ağustos enflasyonu ise yüzde 1,84 oldu. Böylece 2 aylık enflasyon oranı yüzde 3,65 oldu. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 2 aylık zammı da kesinleşti. Emekliler, 2027 Ocak için yüzde 3,65 oranında zammı şimdiden garantiledi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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