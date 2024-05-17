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Ertelenen Tyson Fury - Oleksandr Usyk boks maçı 18 Mayıs günü oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ertelenen Tyson Fury - Oleksandr Usyk boks maçı 18 Mayıs günü oynanacak
Boks, Tyson Fury, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 Ağustos 1988 yılında dünyaya gelen Tyson Fury ile Oleksandr Usyk boks maçında mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya kısa süre kala nereden takip edilebileceği araştırılırken saat kaçta, ne zaman soruları da gündeme geldi.

17 Şubat'ta yapılması planlanan ama ertelenen boks maçının tarihi belli oldu. Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde gerçekleşecek olan mücadele için nefesler tutuldu. Maçı takip etmek isteyenler hangi gün, nerede yayınlandığını araştırmaya başladı.

Mücadele 18 Mayıs günü Kingdom Arena’da yapılacak. Tyson Fury ile Oleksandr Usyk karşılaşmasına saatler kala unvan birleştirme maçı Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

WBC ağır sıklet dünya şampiyonu olan Tyson Fury ve WBA-WBO-IBF-IBO ağır sıklet dünya şampiyonu olan Oleksandr Usyk karşılaşması 17 Şubat olarak planlanmıştı fakat Fury'nin sakatlığından dolayı başka tarihe ertelendi.

Riyadh Season’a ait olan mücadeleler 03.00'e kadar devam ederken Türkiye'de herhangi bir kanal yayınlamayacak.

Ertelenen Tyson Fury - Oleksandr Uysk boks maçı 18 Mayıs günü oynanacak - 1. Resim

Fury, 1988 yılında dünyaya geldi. 2020 senesinden beridir WBC ağır sıklet unvanına sahip olan isim Wilder'ı yenerek Floyd Patterson ve Muhammed Ali'nin ardından The Ring dergisi unvanını 2 defa kazanan üçüncü ağır sıklet oldu. BoxRec ve ESPN, dövüşçüyü en iyi aktif ağır sıkleti olarak gösteriyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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