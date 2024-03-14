Erzurum son seçim anketi 2024! SONAR Araştırma belediye seçim sonuçları anketi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 15:58 - Güncelleme: 14 Mart 2024 15:58 - Güncelleme:

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2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Erzurum'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Erzurum'da seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Erzurum için son anketler ne diyor? İşte SONAR Araştırma Erzurum yerel seçim anketi 2024.