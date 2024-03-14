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Erzurum son seçim anketi 2024! SONAR Araştırma belediye seçim sonuçları anketi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erzurum son seçim anketi 2024! SONAR Araştırma belediye seçim sonuçları anketi
Erzurum, Yerel Seçimler, Anket Sonuçları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler için son anketler ne diyor, sorusu araştırılıyor. 31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala anket çalışmaları da hız kazandı. Erzurum'da son anket sonuçları gün yüzüne çıktı. Erzurum'da seçmen hangi partinin adayına oy verecek? Erzurum için son anketler ne diyor? İşte SONAR Araştırma Erzurum yerel seçim anketi 2024.

2024 yerel seçimleri son seçim anketleri ne diyor, sorusu hız kazandı. Seçime günler kala son anket sonuçları seçmenler tarafından sorgulanıyor. SONAR Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi Erzurum'a ilişkin son anket sonuçlarını yayımladı. Peki, son Erzurum anketi ne diyor? İşte Erzurum 2024 yerel seçim anket sonuçları... 

ERZURUM SON SEÇİM ANKETİ 2024!

Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma şirketi, Erzurum için yapılan yerel yönetimler araştırmasının sonuçlarını paylaştı. SONAR Araştırma’nın 20 ilçede 3773 kişi ile CATI Anket yöntemiyle Erzurum'da gerçekleştirdiği çalışmanın sonucu belli oldu.

ERZURUM'DA KİM ÖNDE?

SONAR Araştırma'nın mart ayında gerçekleştirdiği Erzurum anketi sonuçlarına göre,

Erzurum son seçim anketi 2024! SONAR Araştırma belediye seçim sonuçları anketi - 1. Resim

Mevcut belediye başkanı yüzde 71,2 gibi bir rekor oranla tönde. İYİ Parti 2. olarak 8,8 gibi bir oranda. CHP de Erzurum'da 8.6'lık bir oy oranı aldı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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