Türkiye’nin en obez ili belli oldu! Verdikleri cevap pes dedirtti

Gece yemek kültürünün yaygın olduğu ve sakatatın başkenti olan Adana, Türkiye’nin en obez ili olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar vatandaşları spor yapmaları ve sağlıklı beslenmeleri konusunda uyarırken, bir vatandaş “Öğlen Adana kebap, akşam şırdan, şalgam ve birçok tatlı yiyoruz. Durmuyoruz yani devamlı yiyoruz. O nedenle de sürekli kilo alıyoruz. Adana diyet yapmak için uygun bir şehir değil” açıklamasıyla şaşırttı.

Sağlığı tehdit eden obezite sorunu çığ gibi büyüyor. Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezitede Türkiye, 200 ülke arasında kadınlarda 42'nci, erkeklerde ise 60'ıncı sırada yer aldı. Türkiye’nin en obez ili ise Adana olarak kaydedildi.

EN OBEZ ADANA, EN FİT ERZURUM

Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin (TOAD) verilerine göre ise en obez il Adana olurken, en fit il ise Erzurum. Birbirinden lezzetli yemeklerin olduğu, gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana’da ise uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyardı.

HER 3 KİŞİDEN 1’İNDE GÖRÜLÜYOR

Konuyla ilgili Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bariatrik ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kuntay Kaplan, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Dr. Kaplan, Türkiye’de her 3 kişiden birisinin obez olduğunu aktararak, “Obezite, dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artmakta olan çok ciddi bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Maalesef günümüzde ciddi problemlere yol açmaktadır. Vücut kitle endeksi parametrelerini kullanarak bunu hesaplıyoruz. Vücut kitle endeksi 18.5-25 arası normal kilolu, 25-30 arası kilolu gruba girerken 30’un üzerine çıktığı zaman biz obeziteden bahsediyoruz. 30-35 arası sınıf 1, 35-40 arası sınıf 2, 40’ın üzeri ise artık sınıf 3 obeziteye girmektedir” ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ BESLENME VE SPOR ÖNERİLİYOR

Obezitenin birçok hastalığa davetiye çıkardığını vurgulayan Dr. Kaplan, “Obezitenin eşlik ettiği bir sürü hastalık var maalesef. En sık sebep olduğu hastalıklar, hipertansiyon, diyabet, uyku apne hastalığı ve kanser türleri. Obeziteyi tedavi ederek bu hastalıklardan, hastalarımızı korumuş oluyoruz. Obezitede ise önce düzenli beslenme ve spor öneriyoruz. Eğer bunlardan çözüm bulamazsak ameliyata yöneliyoruz” dedi.

ADANA’DA OBEZİTE’NİN NEDENİ: GECE YEME ALIŞKANLIĞI VE ZENGİN MUTFAK

Adana’nın Türkiye’nin en obez ili olduğunu kaydeden Op. Dr. Kuntay Kaplan, daha sonra şunları söyledi:

“Türkiye Obezite Araştırma Derneği'nin (TOAD) verilerine göre en obez il Adana olarak görünmektedir. En fit il ise Erzurum’dur. Adana’nın, obezitenin en sık görülen il olmasının sebebi gece yeme alışkanlığının, mutfağının zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Hastalarımıza obeziteden korunma anlamında düzenli spor yapmalarını, düzenli fiziksel aktivite bulunmalarını ve düzenli beslenmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.”

"ADANA DİYET YAPMAK İÇİN UYGUN DEĞİL"

200 kiloya ulaşan ve haftaya obezite ameliyatı olacak Recep Haydutlu isimli hasta ise Adana’nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi. Haydutlu, “Daha önce diyetisyene gidip kilo vermeyi denedim, spor yaptım ancak başaramadım. Boğazı kesemediğim için şimdi ameliyata karar verdim. Yörük milletindeniz, boğazı kesmek bizde zor. Gece gündüz fark etmeden devamlı yiyoruz. Öğlen Adana Kebap, akşam şırdan, şalgam ve birçok tatlı yiyoruz. Durmuyoruz yani devamlı yiyoruz. O nedenle de sürekli kilo alıyoruz. Adana diyet yapmak için uygun bir şehir değil, en iyi çözüm ameliyat. Ameliyat olduktan sonra inşallah fit olup rahatlayacağız” dedi.