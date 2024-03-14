Fenerbahçeli taraftarların küfürlerine içerlediğini dile getirmişti! Emre Belözoğlu: ‘Psikolojik destek alıyorum’

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu son dönemde yaşadığı gerginliklerle gündeme geliyor ve sık sık içini döküyor. Belözoğlu bu kez içini döktü ve psikolojik destek aldığını söyledi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu sık sık yaşadığı gergin anlarla gündeme geliyor. Türkiye Kupası’nda oynanan ve galibiyet aldıkları Fenerbahçe maçında, sarı-lacivertlilerin küfürlü tezahüratlarına maruz kalan Emre Belözoğlu’nun, taraftarlara kafasını salladığı anlar sosyal medya çok konuşulmuştu.

Sonrasında Serhat Akın’la sözlü bir atışma yaşayan Belözoğlu, sarı-lacivertli taraftarların küfürlü tezahüratlarına çok içerlediğini sık sık dile getiriyor.

BELÖZOĞLU İÇİNİ DÖKTÜ

343 Digital’de açıklamalarda bulunan Belözoğlu, psikolojik destek aldığını açıkladı. Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bir tane psikiyatristim var. 10 günde bir, bazen 10 günde iki, psikolojik destek aldığım bir ekibim var. Zor bir mesleğim var, sokakta bazen sizi seven, sevmeyen insanlar olabiliyor. Şöhretin götürdükleri hesaplandığında destek almam gerektiğini düşünüyorum.