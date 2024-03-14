Muğla, Manisa, Erzurum, Samsun, Kocaeli, Bolu ve Aydın'da son anket sonucu! Hakan Bayrakçı açıkladı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı gün kala Muğla, Manisa, Erzurum, Samsun, Kocaeli, Bolu ve Aydın adayları için yapılan son anket sonuçları geldi. SONAR'ın yaptığı ankette İstanbul'un 7 ilçesine dair sonuçlar da yer aldı.

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, dün akşam CNN Türk ekranlarında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarını değerlendirdi.

ERZURUM'DA AK PARTİ'NİN ADAYI BÜYÜK FARK ATIYOR

Erzurum sonuçlarını anlatan Bayrakçı, "Erzurum'da rekor var. AK Parti Adayı Mehmet Sekmen yüzde 70 civarı oy alıyor ankette. İYİ Parti 8,8, DEM Parti 8,8, CHP 8,6 oy görünüyor.

SAMSUN'DA İYİ PARTİ SÜRPRİZİ

Aydın'da CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 50 ile önde göründüğünü belirten Bayrakçı, şöyle devam etti: "AK Parti'nin Aday Mustafa Savaş ise yüzde 32 civarında. DEM Parti 6,6, İYİ Parti ise 5,3 alacak. Samsun'da AK Parti yüzde 50 oy oranıyla önde görünüyor. İlginç olansa İyi Parti'nin yüzde 21, CHP'nin yüzde 19 oy oranının olması.

MUĞLA, KOCAELİ, MANİSA, BOLU...

Kocaeli'de AK Parti Adayı Tahir Büyükakın yüzde 59,9 ile önde. CHP'nin oy oranı 29,6. CHP Mayıs seçimlerinde Bolu'da yüzde 23 oy aldı. CHP'nin Adayı Tanju Özcan yüzde 56,2 oy alacak. AK Parti'ni oy oranı ise yüzde 29,1. İYİ Parti seçmeni direkt Tanju Özcan'a vermiş.

Manisa'da MHP'nin Adayı Cengiz Ergün'ün oy oranı yüzde 48,2, CHP'nin oy oranı ise yüzde 35,1. Muğla'da Kemal Kılıçdaroğlu çok oy almıştı ancak CHP'nin Adayı Ahmet Aras yüzde 38,9, AK Parti'nin Adayı Aydın Ayaydın yüzde 36,1 görünüyor."

İSTANBUL'UN 7 İLÇESİNDE SON DURUM

İstanbul'daki 7 ilçedeki son durumu da aktaran Bayrakçı, şu ifadeleri kullandı:

"- Bağcılar'da AK Parti Adayı Abdullah Özdemir yüzde 61,1. Ciddi fark var. CHP Adayı Cem Kılıç'ın oy oranı yüzde 28,1.

- Üsküdar'da AK Parti Adayı Hilmi Türkmen yüzde 50,4, CHP Adayı Sinem Dedetaş yüzde 40,1, İYİ Parti yüzde 3,8, Y. Refah Partisi yüzde 2,4 oy alıyor.

- Tuzla'da AK Parti Adayı Şadi Yazıcı yüzde 48,5, CHP Adayı Eren Ali Bingöl yüzde 36,8, İyi Parti Adayı Orhun Ertürkmen yüzde 9,6, Y. Refah Partisi Adayı İbrahim Gökay yüzde 2,6 oy alıyor.

- Bahçelievler'de son seçim kafa kafaya bitmişti. Bu tablo Hakan beyin başarısı. AK Parti Adayı Hakan Bahadır yüzde 55,3, CHP Adayı Emine Gülizar Emecan yüzde 30,9.

- Pendik'te AK Parti Adayı Ahmet Cin yüzde 56,3, CHP Adayı Süleyman Tarık Balyalı yüzde 32,9, İyi Parti Adayı Süleyman Turan yüzde 7, Y. Refah Partisi yüzde 2,5 oy alıyor.

- Çekmeköy'de AK Parti Adayı Ahmet Poyraz yüzde 46,1, CHP Adayı Orhan Çerkez yüzde 35,2, İYİ Parti Adayı yüzde 7,5, Y. Refah Partisi yüzde 5,6, Zafer Partisi Haşim Yalçın yüzde 3,1 oy alıyor.

- Kağıthane'de AK Parti Adayı Mevlüt Öztekin yüzde 55,5, CHP Adayı Tonguç Çoban yüzde 25,6, DEM Parti Adayı Burhan Damarlı yüzde 6,7, İyi Parti Adayı Mustafa Kürşat Ceylan yüzde 5,2, Y. Refah Partisi Burhan Asaf Şafak yüzde 3, Zafer Partisi Adayı Kubilay Dağlar yüzde 1,3 oy alıyor.